Известный пражский врач-акушер выкладывал в соцсети фотографии обнаженных пациенток

«Чешская нация вымирает», — написал в Instagram врач-акушер Антонин Паржизек в начале поста, в котором он затронул проблему ожирения во время беременности. Он также сопроводил пост двумя фотографиями обнаженных женщин со спины и информацией об их весе. На это обратил внимание сервер iDNES.cz.





«В настоящее время мы наблюдаем эпидемию избыточного веса и ожирения среди женщин репродуктивного возраста в Чешской Республике», — написал врач. По его словам, 32% женщин в Праге и Среднечешском крае и 43% в Оломоуцком крае планируют рожать детей с избыточным весом.





Вскоре после публикации статьи в комментариях поднялась волна критики в адрес акушера. В ходе обсуждения также возникли вопросы о том, было ли у акушера согласие женщин на съемку и публикацию фотографий.





Позже врач удалил посты из своего профиля в Instagram и удалил фотографии со своей страницы в Facebook.





Затем он кратко прокомментировал ситуацию в Facebook: «На основании решения руководства больницы я удалил фотографии, документирующие катастрофу — эпидемию ожирения в нашей стране. Хотя женщины, о которых идет речь, не только не были идентифицированы, но даже дали согласие на фотографирование, что совершенно очевидно».





В своем заявлении больница дистанцировалась от действий Паржизека и предпримет меры, соответствующие Трудовому кодексу. «Мы рассматриваем ситуацию со всей серьезностью и принимаем адекватные меры, чтобы подобная ситуация, противоречащая ценностям нашей больницы, не повторилась», — заявила изданию Seznam Zprávy пресс-секретарь Мари Хэржманкова.