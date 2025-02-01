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Жесткое нападение на двух девушек в центре Праги: они остались лежать на земле без сознания

Новости 420on
4 февраля 2025
08:00
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31-летний мужчина начал избивать двух 20-летних девушек в центре Праги без всякой причины. Они не захотели с ним общаться, когда он к ним подошел. На фразу: «Ты знаешь, что я могу тебя здесь выключить?» никто из них не успел ответить. Вскоре после этого было совершено нападение, в результате которого обе женщины остались лежать на земле без сознания. Затем мужчина подобрал с земли свою бутылку водки и ушел.
Его задержали после двухмесячных поисков.

Нападение произошло во второй половине ноября на улице Водичкова в центре Праги. Мужчина подошел к двум 20-летним девушкам на улице ночью. Однако они дали ему понять, что не заинтересованы в его присутствии.

Это не остановило 31-летнего мужчину, и он тут же начал словесно нападать на них. «Женщины должны подчиняться, потому что они неполноценны», — сказал мужчина. И тут же добавил: «Вы знаете, что я могу выключить вас прямо сейчас?». Сразу же после этого он перешел в наступление и начал бить девушек кулаками, особенно в область головы.

Одну девушку он ударил по лицу рукой, в которой держал бутылку водки, с такой силой, что она тут же упала на землю. «Ее подруга попыталась защититься, и на нее тоже тут же посыпались сильные удары кулаками по лицу, причем нападение закончилось только тогда, когда они обе остались лежать на земле без сил. Сразу после этого нападавший подобрал с земли свою бутылку водки и ушел в неизвестном направлении», — рассказал представитель полиции Ричард Хрдина.

Он добавил, что мужчина был не иностранцем, а гражданином Чешской Республики. Девушки были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за полученных травм. Тем временем детективы начали поиски мужчины.

«Мы получили записи с камер видеонаблюдения и немедленно приступили к поиску подозреваемого. Проведя множество мероприятий и обширные оперативно-розыскные мероприятия, преступники вышли на след подозреваемого и арестовали его в конце января», — сказал Хрдина.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, связанных с нарушением общественного порядка и нанесением побоев, и может провести до трех лет в тюрьме.
насилие преступность Прага полиция Чехия
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