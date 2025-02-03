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Подозреваемый в избиении двух девушек работал в Министерстве юстиции. Он уже уволен

Новости и статьи
4 февраля 2025
16:30
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Мужчина, который в ноябре прошлого года без всякой причины жестоко напал и избил двух 20-летних девушек в центре Праги, был сотрудником Министерства юстиции. После того как в понедельник полиция обнародовала дело и видеозаписи нападения, руководство министерства уволило подозреваемого. Министр Павел Блажек (ODS) объявил об этом в сети X.
«Сегодня в Министерстве юстиции были прекращены трудовые отношения с сотрудником, подозреваемым в нападении на двух девушек», — написал Блажек в сообщении в сети X во вторник.

Один из читателей спросил, как возможно, чтобы человек, который в прошлом был судим за насильственные преступления — согласно заявлению для СМИ пражского криминалиста, мог работать в таком ведомстве.
«При поступлении на работу в министерство он представил выписку из истории судимости, в которой не было никаких записей. Ни у одного работодателя нет другого способа убедиться в честности сотрудника», — ответил Блажек.

Затем, в еще одном комментарии, министр добавил, говоря о нападавшем, что «его возможные предыдущие судимости могли быть скрыты — мы не знаем и не можем знать».

По словам пресс-секретаря министерства Владимира Ржепки, 31-летний мужчина, о котором идет речь, был сотрудником управления имуществом в Департаменте имущества, и его трудовые отношения были прекращены высокопоставленными чиновниками из Департамента развития человеческих ресурсов.

«Трудовые отношения были установлены 15 июня 2023 года. При приеме на работу была предъявлена справка о несудимости», — сказал Ржепка.

Не исключено, что на момент поступления на работу в министерство подозреваемый еще не был осужден и, следовательно, мог иметь чистую биографию.

«У сотрудника, состоящего в трудовых отношениях, нет обязанности сообщать о совершенных преступлениях. Работодатель не имеет права получать такую информацию, если действия не связаны с выполнением служебных обязанностей», — отметил пресс-секретарь.

Нападение произошло в прошлом году во второй половине ноября на улице Водичкова в центре Праги. Мужчина подошел к двум 20-летним девушкам на улице в 12:30 ночи. По словам полицейских, девушки дали понять, что они не заинтересованы в общении.

Однако это не остановило подозреваемого, и он сразу же начал словесно оскорблять девушек, а затем, без предупреждения, стал наносить им удары кулаками, особенно в область головы. В результате девушки были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за полученных травм. После этого сотрудники уголовного розыска начали поиски нападавшего, который был арестован в конце января и обвинен в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

Теперь преступнику грозит до трех лет за решеткой. Однако если у него уже есть предыдущий приговор, суд может наказать его более сурово.
Прага Министерство юстиций преступность
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