Самый высокий автомобильный мост в Чехии будет построен в течение трех лет
5 февраля 2025
16:30
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Через несколько недель начнется реализация проекта, в результате которого будет построен самый высокий автомобильный мост в Чешской Республике. Бетонная конструкция пересечет реку Стржела и станет частью шестикилометрового объезда Пласа на главной дороге из Пльзеня в Жатец.
Длина планируемого моста: 496 метров. Пролет арки: 180 метров. Высота над уровнем реки: 87 метров. Нынешний рекордсмен, Ждяковский мост, находится на высоте около 50 метров до уровня плотины Орлице и 90 метров до ее основания.
«Подрядчик моста уже объявлен, идет оценка предложений», — сказал Михал Барта из Управления дорог и автомагистралей (ŘSD).
На тендер подали заявки пять участников. Наиболее выгодное предложение — 571 миллион без учета НДС — было подано ассоциацией Stavby mostů, EUROVIA CZ и SAGASTA. Сметная цена составляла 530 миллионов.
Мост будет построен по методу Design and Build. «Подрядчик должен спроектировать и построить его в течение трех лет с момента подписания контракта», — пояснил Мирослав Блабол из ŘSD в Пльзене.
«Мы ожидаем, что в этом году они спроектируют и подготовят подъездные дороги к местам, где будут расти опоры моста, и смогут начать их строительство весной 2026 года», — добавил Блабол. Разрешение для железобетонной конструкции уже выдано.
Срок сдачи: 2028 год
В настоящее время проводится тендер на поиск подрядчика для строительства остальной части объездной дороги Плас — 5,5 километра новой двухполосной дороги стоимостью 1,5 миллиарда крон. Она начнется перед серпантином дорог, которые сейчас ведут к центру трехтысячного города, и закончится перед Хадачкой. «В конце февраля мы должны подать заявки, а контракт может быть заключен в апреле или мае», — сказал Барта.
Ожидается, что строительство моста займет три года, а прилегающей дороги — на год меньше. «Мы постараемся скоординировать эти два проекта так, чтобы в итоге они совпали», — добавил Блабол. «Он должен быть полностью завершен к середине 2028 года».
Тогда Пласы, через которые сейчас проезжает 10 000 машин в день, наконец-то вздохнут с облегчением. «Местные жители ждали строительства объездной дороги много лет», — сказала мэр города Ева Кантор Поржадкова.
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