Самый высокий автомобильный мост в Чехии будет построен в течение трех лет

Длина планируемого моста: 496 метров. Пролет арки: 180 метров. Высота над уровнем реки: 87 метров. Нынешний рекордсмен, Ждяковский мост, находится на высоте около 50 метров до уровня плотины Орлице и 90 метров до ее основания.



«Подрядчик моста уже объявлен, идет оценка предложений», — сказал Михал Барта из Управления дорог и автомагистралей (ŘSD).



На тендер подали заявки пять участников. Наиболее выгодное предложение — 571 миллион без учета НДС — было подано ассоциацией Stavby mostů, EUROVIA CZ и SAGASTA. Сметная цена составляла 530 миллионов.



Мост будет построен по методу Design and Build. «Подрядчик должен спроектировать и построить его в течение трех лет с момента подписания контракта», — пояснил Мирослав Блабол из ŘSD в Пльзене.

«Мы ожидаем, что в этом году они спроектируют и подготовят подъездные дороги к местам, где будут расти опоры моста, и смогут начать их строительство весной 2026 года», — добавил Блабол. Разрешение для железобетонной конструкции уже выдано.



Срок сдачи: 2028 год

В настоящее время проводится тендер на поиск подрядчика для строительства остальной части объездной дороги Плас — 5,5 километра новой двухполосной дороги стоимостью 1,5 миллиарда крон. Она начнется перед серпантином дорог, которые сейчас ведут к центру трехтысячного города, и закончится перед Хадачкой. «В конце февраля мы должны подать заявки, а контракт может быть заключен в апреле или мае», — сказал Барта.



Ожидается, что строительство моста займет три года, а прилегающей дороги — на год меньше. «Мы постараемся скоординировать эти два проекта так, чтобы в итоге они совпали», — добавил Блабол. «Он должен быть полностью завершен к середине 2028 года».



Тогда Пласы, через которые сейчас проезжает 10 000 машин в день, наконец-то вздохнут с облегчением. «Местные жители ждали строительства объездной дороги много лет», — сказала мэр города Ева Кантор Поржадкова.