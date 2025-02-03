За решетку они не отправятся. Высший суд оставил в силе сроки для украинцев, жестоко избивших земляков

Все обвиняемые признали свою вину, выразили раскаяние, направили письмо с извинениями пострадавшим и выплатили страховой компании компенсацию за нанесенный ущерб. Они хотели договориться с прокуратурой о признании вины. Среди прочего они утверждали, что имеют малолетних детей, обеспечивают семью, а также ежемесячно отправляют материальную помощь родственникам в Украину. Они настаивали, что нападение произошло после провокации со стороны потерпевших.



Суд первой инстанции правильно оценил личные и семейные обстоятельства подсудимых, а также принял во внимание их признания, сотрудничество с правоохранительными органами, их прежнюю беспроблемную биографию и выраженное ими раскаяние.



«Мы не могли обойти вниманием тот факт, что никто из нападавших не нанес серьезных телесных повреждений, даже легких. Они не были существенно ограничены в своем обычном образе жизни. Более того, тюремное заключение напрямую отразилось бы на семьях обвиняемых. Таким образом, это пограничный случай, в котором в порядке исключения может быть принято решение о смягчении наказания», — пояснил судья.





Украинцы, работающие в Чехии рабочими в лесном хозяйстве, вместе выпивали в центре Оломоуца 9 сентября позапрошлого года и напали на двух земляков после ссоры около 3 часов утра следующего дня. Драка, длившаяся всего четыре минуты, была снята на камеру. Нападение произошло в бывшем баре «Варна», ныне известном как клуб R6.



Трое напали на пострадавших, яростно нанося удары ногами и руками, даже когда двое других лежали на земле, не защищаясь и не пытаясь уйти. Удары наносились, в частности, по голове, груди и животу. В итоге жертвы отделались шишками, синяками на лице и несколькими днями боли в голове и груди, а один человек получил травму глаза. Лишь по счастливой случайности они не получили более серьезных травм, которые, по словам эксперта, могли бы привести к летальному исходу.