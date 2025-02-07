В прошлом году в Чехии произошло более 92 217 ДТП
9 февраля 2025
15:00
408
В 2024 году в Чехии произошло 92 217 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с предыдущим годом их число сократилось на три процента, свидетельствует статистика.
В прошлом году полиция расследовала более 92 000 аварий на дорогах: в среднем 252 каждый день. 2024 год оказался лучше предыдущего по количеству аварий, в то же время снизилось и число ДТП, в которых погибли люди: 438 человек, что на 3,7 процента меньше.
Еще более позитивная тенденция наблюдается в отношении числа людей, получивших серьезные травмы: оно сократилось на 8,1 % и составило 1 609 человек. А это значит, что 2024 год стал рекордным: с 1961 года, когда полиция начала систематически собирать статистику ДТП, число погибших и тяжелораненых никогда не было таким низким, как в прошлом году.
С другой стороны, материальный ущерб оказался выше: по оценкам полиции, он составил почти восемь миллиардов крон, что на четыре процента больше, чем в 2023 году.
Еще более позитивная тенденция наблюдается в отношении числа людей, получивших серьезные травмы: оно сократилось на 8,1 % и составило 1 609 человек. А это значит, что 2024 год стал рекордным: с 1961 года, когда полиция начала систематически собирать статистику ДТП, число погибших и тяжелораненых никогда не было таким низким, как в прошлом году.
С другой стороны, материальный ущерб оказался выше: по оценкам полиции, он составил почти восемь миллиардов крон, что на четыре процента больше, чем в 2023 году.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
362
11:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
1116
09:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
768
18:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
991
17:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
2108
15:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
5712
18:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1722
16:30
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2309
13:20
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1547
11:30
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2273
10:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1718
09:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2656