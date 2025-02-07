Полиция эвакуировала людей из отеля в Праге 5 из-за подозревания о возможном взрыве
10 февраля 2025
08:00
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9 февраля днем полиция эвакуировала отель на улице Строупежницкого в пражском районе Смихов. Мужчина в одном из номеров не отзывался, а вокруг дверной ручки был обмотан подозрительный провод. Полиция сообщила, что мужчина порезал себе горло, его отвезли в больницу. Вызванный на место происшествия сапер не обнаружил на месте происшествия никаких взрывных устройств.
Об этом сообщил представитель пражской полиции Ян Данек.
Около 15:30 в отель Akcent была вызвана полиция. Персонал сообщил, что один из гостей не освободил номер, поэтому они пошли проверить его. «Они обнаружили, что вокруг дверной ручки гостиничного номера была намотана проволока. Вот почему они позвонили нам», — сказал Данек.
В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала весь отель. На место происшествия прибыл полицейский эксперт по обезвреживанию взрывных устройств, а также переговорщик, поскольку находившийся в номере мужчина отказался выходить на связь. После 16:00 полиция сообщила, что мужчина порезал себе шею. «Сейчас он находится в машине скорой помощи под наблюдением фельдшеров», — сказали в полиции.
Около 17:00 представитель полиции сообщил CTK, что операция завершена. Пиротехник не обнаружил никаких заминированных взрывных устройств.
В связи с вмешательством полиции также было остановлено движение транспорта вокруг отеля. По данным информационного агентства CTK, около 16:45 сотрудники полиции на месте происшествия начали снимать ленты, ограждавшие закрытую территорию, и ограничения движения транспорта были сняты.
Около 15:30 в отель Akcent была вызвана полиция. Персонал сообщил, что один из гостей не освободил номер, поэтому они пошли проверить его. «Они обнаружили, что вокруг дверной ручки гостиничного номера была намотана проволока. Вот почему они позвонили нам», — сказал Данек.
В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала весь отель. На место происшествия прибыл полицейский эксперт по обезвреживанию взрывных устройств, а также переговорщик, поскольку находившийся в номере мужчина отказался выходить на связь. После 16:00 полиция сообщила, что мужчина порезал себе шею. «Сейчас он находится в машине скорой помощи под наблюдением фельдшеров», — сказали в полиции.
Около 17:00 представитель полиции сообщил CTK, что операция завершена. Пиротехник не обнаружил никаких заминированных взрывных устройств.
В связи с вмешательством полиции также было остановлено движение транспорта вокруг отеля. По данным информационного агентства CTK, около 16:45 сотрудники полиции на месте происшествия начали снимать ленты, ограждавшие закрытую территорию, и ограничения движения транспорта были сняты.
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