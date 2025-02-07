Молодой водитель на BMW проехал через центр Брно со скоростью 124 километра в час

Когда стражи правопорядка сказали, что его ждет лишение прав, он попросил о снисхождении, сказав, что «запрет на вождение его погубит».





Молодой водитель ехал на своем BMW. «Он превысил 50-километровый лимит на 74 километра в час. Он пытался оправдаться, говоря, что хотел обогнать машину на соседней полосе», — рассказал Якуб Ганем, пресс-секретарь полиции города Брно. Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что это не может быть принято во внимание.





Пресс-секретарь напомнил, что за превышение скорости в муниципалитете более чем на 40 километров в час каждому водителю автоматически грозит запрет на вождение на срок от шести до 18 месяцев, шесть штрафных баллов и штраф в размере от 7 000 до 25 000 крон. Поскольку речь идет о серьезном правонарушении, полицейские немедленно передали дело в полицию.