Молодой водитель на BMW проехал через центр Брно со скоростью 124 километра в час
10 февраля 2025
14:00
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29-летний водитель, перепутавший в субботу вечером центр Брно с автомагистралью, чуть не плакал. Он ехал со скоростью 124 километра в час по Новым Садам, где ограничение скорости составляет 50 километров в час. Он не знал, что в этом районе патрулируют полицейские.
Когда стражи правопорядка сказали, что его ждет лишение прав, он попросил о снисхождении, сказав, что «запрет на вождение его погубит».
Молодой водитель ехал на своем BMW. «Он превысил 50-километровый лимит на 74 километра в час. Он пытался оправдаться, говоря, что хотел обогнать машину на соседней полосе», — рассказал Якуб Ганем, пресс-секретарь полиции города Брно. Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что это не может быть принято во внимание.
Пресс-секретарь напомнил, что за превышение скорости в муниципалитете более чем на 40 километров в час каждому водителю автоматически грозит запрет на вождение на срок от шести до 18 месяцев, шесть штрафных баллов и штраф в размере от 7 000 до 25 000 крон. Поскольку речь идет о серьезном правонарушении, полицейские немедленно передали дело в полицию.
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