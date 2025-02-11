На объездной дороге в Чехии столкнулись три автомобиля, погибли три человека

«Последствия аварии, к сожалению, очень трагичны, трое молодых людей погибли на месте. Две женщины также получили травмы и были переданы врачам скорой помощи. Причины и обстоятельства сейчас расследуют криминалисты Опавы», — сообщила моравско-силезская полиция в сети X.



Пресс-секретарь полиции Опавы Ян Сегсулка сообщил в четверг утром, что полиция все еще расследует происшествие.



Причиной аварии, предположительно, стал азартный обгон, совершенный водителем одного из разбившихся автомобилей.



«Авария произошла на участке от кольцевой развязки с дорогой № 56 возле магазина Kaufland в Опава-Катержинки до выезда на кольцевую развязку улиц Пекаржска и У Драги», — сообщил представитель полиции в четверг утром.