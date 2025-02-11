На объездной дороге в Чехии столкнулись три автомобиля, погибли три человека
13 февраля 2025
09:00
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Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в среду вечером на объездной дороге в Опаве. Там столкнулись три автомобиля, в результате погибли три молодых человека, еще двое пострадали. Часть дороги I/11 по-прежнему закрыта.
«Последствия аварии, к сожалению, очень трагичны, трое молодых людей погибли на месте. Две женщины также получили травмы и были переданы врачам скорой помощи. Причины и обстоятельства сейчас расследуют криминалисты Опавы», — сообщила моравско-силезская полиция в сети X.
Пресс-секретарь полиции Опавы Ян Сегсулка сообщил в четверг утром, что полиция все еще расследует происшествие.
Причиной аварии, предположительно, стал азартный обгон, совершенный водителем одного из разбившихся автомобилей.
«Авария произошла на участке от кольцевой развязки с дорогой № 56 возле магазина Kaufland в Опава-Катержинки до выезда на кольцевую развязку улиц Пекаржска и У Драги», — сообщил представитель полиции в четверг утром.
Пресс-секретарь полиции Опавы Ян Сегсулка сообщил в четверг утром, что полиция все еще расследует происшествие.
Причиной аварии, предположительно, стал азартный обгон, совершенный водителем одного из разбившихся автомобилей.
«Авария произошла на участке от кольцевой развязки с дорогой № 56 возле магазина Kaufland в Опава-Катержинки до выезда на кольцевую развязку улиц Пекаржска и У Драги», — сообщил представитель полиции в четверг утром.
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