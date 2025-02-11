Иностранец напал на людей в пражском метро, а затем ударил полицейского

После вмешательства полиции он оказался в наручниках, а затем в психиатрической больнице.





Сотрудники полиции прибыли на станцию метро в 9 утра в среду. Сначала они выехали на вызов о том, что кто-то повредил банкомат. Затем они обнаружили на платформе метро мужчину, который нападал на пассажиров.













«Мужчина прибыл в метро, затем стал нападать на людей внутри и повредил защитное стекло банкомата», — сообщил представитель полиции Ян Данек.

Затем мужчина также ударил полицейского. Как видно на видео, распространившемся в социальных сетях, он бил его по руке тростью, которую отобрал у женщины в метро. Он продолжал размахивать тростью, а еще двое стражей правопорядка пытались его утихомирить.





Впоследствии мужчину удалось задержать. «Иностранец, который не находился под воздействием наркотиков или алкоголя, был впоследствии доставлен в психиатрическую больницу», — сказал Данек. Мужчина подозревается в нескольких преступлениях, в том числе в нападении на должностное лицо.





Почему он устроил такое буйство в метро и нападал на людей, выяснит дальнейшее расследование.