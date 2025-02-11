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Иностранец напал на людей в пражском метро, а затем ударил полицейского

Новости 420on
13 февраля 2025
10:00
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В среду утром на станции метро «Лука» в Праге иностранец без всякой причины напал на нескольких человек, а также повредил банкомат. Затем он ударил вмешавшегося полицейского тростью, которую за несколько минут до этого отобрал у женщины в метро.
После вмешательства полиции он оказался в наручниках, а затем в психиатрической больнице.

Сотрудники полиции прибыли на станцию метро в 9 утра в среду. Сначала они выехали на вызов о том, что кто-то повредил банкомат. Затем они обнаружили на платформе метро мужчину, который нападал на пассажиров.

«Мужчина прибыл в метро, затем стал нападать на людей внутри и повредил защитное стекло банкомата», — сообщил представитель полиции Ян Данек.



Затем мужчина также ударил полицейского. Как видно на видео, распространившемся в социальных сетях, он бил его по руке тростью, которую отобрал у женщины в метро. Он продолжал размахивать тростью, а еще двое стражей правопорядка пытались его утихомирить.

Впоследствии мужчину удалось задержать. «Иностранец, который не находился под воздействием наркотиков или алкоголя, был впоследствии доставлен в психиатрическую больницу», — сказал Данек. Мужчина подозревается в нескольких преступлениях, в том числе в нападении на должностное лицо.

Почему он устроил такое буйство в метро и нападал на людей, выяснит дальнейшее расследование.
Чехия метро Прага полиция
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