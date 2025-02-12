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Drive, or die! — написал водитель перед аварией в Опаве. Погибли три человека

Новости 420on
14 февраля 2025
10:00
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Drive, or die! Именно такое сообщение оставил на своей странице в Instagram Мартин К., 21-летний житель Опавы, который поздно вечером в среду убил себя и двух человек, совершая обгон на скорости 200 километров в час на объездной дороге Опавы. Он написал это сообщение рядом с фотографией, на которой он демонстрирует свой новый автомобиль.
Трагическая авария с участием неопытного водителя, который, вероятно, демонстрировал свой новый красный Volkswagen другу, возмутила общественность не только в Опаве, но и по всей стране. Когда в четверг утром полиция распространила информацию о том, что автомобиль виновника аварии при обгоне двигался со скоростью, более чем в два раза превышающей разрешенную на данном участке, это вызвало бурные дискуссии в социальных сетях.

Постепенно появилась информация о том, что Мартин К. купил машину всего за четыре дня до трагедии. Более того, он не скрывал среди друзей своего восхищения спортивными автомобилями, а также якобы интересовался нелегальными гонками.

До трагедии виновник аварии представлял себя в интернете как человек, для которого важна любовь к ближнему. «Проводить время с семьей — это самое важное, что у нас есть», — писал он, например, между рождественскими праздниками.

Но его рискованное вождение и выпендреж перед другом придали его цитате горькое послевкусие. Ведь мужчина не только разрушил жизнь своих близких, но и семью своего друга, которому было всего 20 лет и который сидел на пассажирском сиденье, а также семью 19-летнего водителя встречного автомобиля, с которым он столкнулся на полной скорости.

«Это трагедия, и я не могу представить, как сильно страдает семья молодой женщины», — написал другой участник обсуждения в социальных сетях.

Между тем, помимо тех, кто вульгарно ругает мужчину и желает ему гореть в аду, есть и те, кто настроен более примирительно. «Ты не заслуживаешь ничего из того, что здесь пишут. Покойся с миром. Ты был добрым и трудолюбивым человеком, который совершил ошибку в молодости», — написал еще один из комментаторов, который, вероятно, знал Мартина К.
Чехия дтп Автомобили авария
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