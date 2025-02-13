Молодой иностранец полностью разнес фургон на D1
14 февраля 2025
15:00
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В пятницу утром трасса D1 была перекрыта примерно на полтора часа, когда на 173-м километре в направлении Брно столкнулись грузовик и фургон. Образовалась пробка, и полиция перенаправила движение. Пострадавшего водителя пришлось спасать пожарным. Вертолет доставил его в больницу с серьезными травмами.
Авария произошла около 10:30. «Столкнулись фургон и грузовик. Фургон врезался в заднюю часть грузовика. Мы выясняем причину», — сказал представитель полиции Павел Шваб.
Водитель фургона был иностранцем 2003 года рождения, алкотест показал отрицательный результат. Молодой человек оказался в руках медиков после того, как пожарные вызволили его из фургона.
«На месте происшествия работали несколько бригад, включая воздушную. После оказания помощи мы доставили его в Университетскую больницу Брно в Богунице», — сказал Лукаш Дворжачек, представитель южноморавских спасателей, добавив, что спасатели из Моравско-Силезского края, которые проезжали мимо, также помогали на месте аварии.
Из-за аварии и закрытой автомагистрали на месте происшествия образовалась пробка. Полицейские перенаправили движение с магистрали на 168-м километре. Но уже к полудню автострада снова стала проходимой.
Водитель фургона был иностранцем 2003 года рождения, алкотест показал отрицательный результат. Молодой человек оказался в руках медиков после того, как пожарные вызволили его из фургона.
«На месте происшествия работали несколько бригад, включая воздушную. После оказания помощи мы доставили его в Университетскую больницу Брно в Богунице», — сказал Лукаш Дворжачек, представитель южноморавских спасателей, добавив, что спасатели из Моравско-Силезского края, которые проезжали мимо, также помогали на месте аварии.
Из-за аварии и закрытой автомагистрали на месте происшествия образовалась пробка. Полицейские перенаправили движение с магистрали на 168-м километре. Но уже к полудню автострада снова стала проходимой.
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