Молодой иностранец полностью разнес фургон на D1

Авария произошла около 10:30. «Столкнулись фургон и грузовик. Фургон врезался в заднюю часть грузовика. Мы выясняем причину», — сказал представитель полиции Павел Шваб.



Водитель фургона был иностранцем 2003 года рождения, алкотест показал отрицательный результат. Молодой человек оказался в руках медиков после того, как пожарные вызволили его из фургона.



«На месте происшествия работали несколько бригад, включая воздушную. После оказания помощи мы доставили его в Университетскую больницу Брно в Богунице», — сказал Лукаш Дворжачек, представитель южноморавских спасателей, добавив, что спасатели из Моравско-Силезского края, которые проезжали мимо, также помогали на месте аварии.



Из-за аварии и закрытой автомагистрали на месте происшествия образовалась пробка. Полицейские перенаправили движение с магистрали на 168-м километре. Но уже к полудню автострада снова стала проходимой.