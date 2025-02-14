Чешские СМИ: Porsche планирует сократить 1 900 рабочих мест за четыре года
16 февраля 2025
13:00
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Немецкий производитель спортивных автомобилей класса люкс Porsche планирует сократить около 1 900 рабочих мест к 2029 году. Эта мера затронет деятельность компании в районе Штутгарта в Германии, сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на заявление компании, в которой на конец 2023 года работало более 42 000 человек.
Работники автопроизводителя Porsche имеют гарантию занятости до 2030 года. Таким образом, компании придется прибегнуть к увольнениям по договоренности, чтобы сократить число рабочих мест, сообщает DPA.
В январе автопроизводитель сообщил, что его продажи в прошлом году упали на 3% до 310 718 автомобилей. Основной причиной стал слабый спрос в Китае, где продажи упали на 28% до 56 887 автомобилей.
Porsche разместила акции на Франкфуртской фондовой бирже в 2022 году. Однако ее основным владельцем остается немецкий автоконцерн Volkswagen, в состав которого также входит Škoda Auto.
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