Чешские СМИ: Porsche планирует сократить 1 900 рабочих мест за четыре года

Работники автопроизводителя Porsche имеют гарантию занятости до 2030 года. Таким образом, компании придется прибегнуть к увольнениям по договоренности, чтобы сократить число рабочих мест, сообщает DPA.





В январе автопроизводитель сообщил, что его продажи в прошлом году упали на 3% до 310 718 автомобилей. Основной причиной стал слабый спрос в Китае, где продажи упали на 28% до 56 887 автомобилей.





Porsche разместила акции на Франкфуртской фондовой бирже в 2022 году. Однако ее основным владельцем остается немецкий автоконцерн Volkswagen, в состав которого также входит Škoda Auto.