Семикратно судимый украинец лишился ПМЖ в Чехии, а затем ему было отказано в визе
18 февраля 2025
12:00
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У чешских властей закончилось терпение по отношению к 26-летнему украинцу, который в относительно молодом возрасте уже имеет семь судимостей, а после того, как он лишился постоянного места жительства, ему было отказано и в получении визы. Молодой человек пытался оспорить решение чиновников в Конституционном суде, но потерпел неудачу.
Украинец, неоднократно сидевший в тюрьме, лишился постоянного вида на жительство в 2022 году. Он попытался спасти ситуацию, подав заявление на получение визы на срок пребывания более 90 дней, но чиновники не дали ему заветный штамп. Они напомнили ему, что он неоднократно был осужден.
Мужчина попытался отменить вердикт властей, обратившись в Конституционный суд. В нем он говорил о нарушении права на частную и семейную жизнь и утверждал, что на него фактически оказывают давление, чтобы он вернулся в Украину.
«Он находится в Чехии уже 24 года, то есть с двухлетнего возраста, здесь находятся его родители и бабушка, здесь у него есть невеста, он не говорит по-украински, не читает кириллицу и не пишет по-украински, его связь со страной происхождения более чем нарушена, ее практически нет. Он практически больше чех, чем украинец», — говорится в жалобе.
Право на визу отсутствует
Однако Сенат Конституционного суда под председательством судьи Йозефа Фиалы был непреклонен. В решении, опубликованном на днях в базе данных суда, судьи напомнили, что законного права на получение долгосрочной визы не существует.
«Ни одно из прав, закрепленных в Конституции, не устанавливает право иностранцев на проживание на территории Чешской Республики. Такое право предоставляется только гражданам Чешской Республики», — подчеркнул Фиала.
«Конституционный суд установил, что вывод об отсутствии у заявителя оснований для получения долгосрочной визы с целью пребывания на территории страны не является ни произвольным, ни крайним, ни даже чрезмерным, поскольку имеет рациональную основу и логически и понятно обоснован, что является решающим с точки зрения принципов конституционного контроля», — добавили судьи.
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