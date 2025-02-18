В Среднечешском крае наблюдается значительный рост численности украинцев

По состоянию на конец января временную защиту в регионе получили более 55 000 украинских беженцев.



Многие предприятия и учреждения, в том числе больницы, признают, что без украинской рабочей силы им не обойтись. В Среднечешском крае наибольшее количество беженцев сосредоточено в регионе Млада-Болеслав. По имеющимся данным, в самом городе их проживает 5 500 человек. Это создает нагрузку на переполненные школы, жилье и транспорт.



«Мы не можем обойтись без украинцев в нашей больнице. Они работают у нас не только на медицинских должностях, но и в качестве медсестер, санитаров, уборщиков, лаборантов, на транспорте, в сфере технического обслуживания», — сказал Ладислав Ржипа, председатель совета директоров больницы имени Клаудиана в Млада-Болеславе, назвав различные должности. В больнице работают более 200 иностранцев, в основном словаки и украинцы.



«Что касается реакции, например, на украинских медсестер, то она положительная. По сути, главное, чтобы пациенты, если они удовлетворены и чувствуют сочувствие и профессионализм не только со стороны врачей, но и медсестер и санитаров, не различали, из какой они страны», — добавил директор Ржипа.



Похожий опыт есть и у строительных компаний. «Без иностранных рабочих здесь ничего бы не построили», — признался владелец строительной компании, пожелавший остаться неизвестным.



Похожая ситуация наблюдается и на других предприятиях, включая местный автозавод. Иностранцы здесь в основном работают в качестве сотрудников агентств. Этот метод активно используется в эти недели пика эпидемии гриппа для замены заболевших основных работников. На Колинском автозаводе украинцы составляют треть сотрудников. Всего насчитывается около 3200 рабочих, из которых 1 100 — из Украины.



К трудовому процессу постепенно подключаются прибывающие мигранты из Украины. Из вышеупомянутых 55 000 беженцев, имеющих временную защиту, включая детей и пожилых людей, 26 500 имеют работу. По данным ČTK, доля экономически активных беженцев, нашедших работу, увеличилась до 63%.



По словам Петра Шинделаржа, аналитика регионального отделения биржи труда в Пршибраме, в основном они занимают вакантные должности, открытые в течение длительного времени. Благодаря им работодатели в некоторых регионах получили необходимых им сотрудников.



«В то же время верно и то, что в Чехию приезжают в основном женщины. На практике это означает, что они в основном выполняют несложные в физическом плане действия. Кроме того, они предпочитают краткосрочные возможности трудоустройства», — рассказал Шинделарж. По состоянию на конец января в регионе было зарегистрировано 1 695 беженцев в качестве соискателей работы, что примерно на 90 больше, чем год назад.