Подрядчик предлагал взятку в пять миллионов. Директор больницы «Мотол» Милослав Людвик настаивал на десяти, утверждает полиция

20 декабря прошлого года четверо мужчин сидели за столиком в ресторане Terasa U Zlaté studně в центре Праги. С одной стороны сидел известный директор больницы «Мотол» Милослав Людвик со своим заместителем Павлом Будинским. С другой — высшее руководство строительной компании Geosan.

Там же присутствовали сотрудники полиции, которые вели тайную запись встречи. Им удалось запечатлеть один из ключевых моментов нынешнего дела, в рамках которого в понедельник детективы обвинили директора больницы, его заместителя Будинского и еще 15 человек в коррупции.





У редакции Seznam Zprávy была возможность ознакомиться со 112-страничным постановлением о возбуждении уголовного преследования. Согласно документу, Людвик, долгое время возглавлявший больницу, вел переговоры со строителями, чтобы выяснить, готовы ли они заплатить сверх контракта на реконструкцию так называемого Синего павильона 85 миллионов крон. И какова будет сумма этой взятки.





И хотя в постановлении о возбуждении уголовного дела полицейские утверждают, что Людвик и его заместитель вели себя осторожно во время встречи, они также описывают случаи, когда представители компаний приносили наличные прямо в прослушиваемый кабинет заместителя Будинского.





Дважды пять миллионов





Группа компаний Geosan выиграла контракт на реконструкцию Синего павильона за 1,2 миллиарда крон без учета НДС. По версии криминалистов, руководство «Мотола» договорилось с компанией, что строительство обойдется на 85 миллионов дороже, что должно было быть подтверждено изменениями в договорах.





На вышеупомянутой встрече в ресторане Людек Костка, совладелец Geosan, специально спросил, идет ли речь о взятке. «Милослав Людвик подтверждает ему, что они требуют предоставления необоснованных финансовых выгод», — переводит полиция то, что слышно на записях.





Бизнесмен Костка спрашивает, должна ли взятка составлять пять миллионов для двух менеджеров вместе или для каждого.





«Милослав Людвик подтверждает, что они требуют исполнения обязательств на сумму два раза по пять миллионов», — говорится в полицейском документе.





Костка и Гавел из Geosan находятся в числе обвиняемых, и с момента ареста в понедельник их телефоны были отключены.





Сотрудники Национального центра по борьбе с организованной преступностью следили за руководителями «Мотола» и связанными с ними бизнесменами и коммерсантами даже во время передачи денег. По мнению криминалистов, у депутата Будинского была налажена система взяток с 11 компаниями и коммерсантами, которая имела четкую регулярность. В полицейском документе говорится, что детективы задокументировали ряд таких встреч.





Например, Михаил Попович, представляющий пражскую клининговую компанию Midian-Coral, заключившую с больницей три контракта на десятки миллионов, приносил деньги прямо в кабинет Будинского в Мотольской больнице.





Заместитель по оперативно-техническим вопросам, по данным следователей, требовал взятки каждый месяц после оплаты счетов, которые бизнесмен Попович отправлял в больницу.





Однако следователи также признают, что не знают, сколько денег Будинский получал в каждом платеже. Зато у них есть точная карта, показывающая, что последняя взятка была дана 10 февраля этого года.





В постановлении полиции говорится, что деньги передавались не только в кабинете Будинского или на территории больницы, но и непосредственно у него дома, в грузинском ресторане или на заправке.





Громкая музыка против прослушки





С другой стороны, в постановлении о возбуждении уголовного дела следователи отмечают, что Людвик и Будинский действовали осторожно. Например, они говорили намеками, жестикулировали, использовали пароли, включали громкую музыку или писали на бумаге. Они также использовали специальную комнату в офисе адвоката, утверждают криминалисты.





«Несмотря на все эти меры, полиция задокументировала некоторые из этих встреч», — отмечают сыщики.





Полицейские работают с тем, что Людвик и Будинский брали или им были обещаны взятки в десятки миллионов крон. Среди прочего, 17 миллионов крон от компаний, участвующих в строительстве онкологического центра стоимостью 3 миллиарда крон. Если дело дойдет до суда, то по уголовному кодексу им грозит до 12 лет лишения свободы.





Адвокат Мирослав Янста должен был помочь менеджерам «Мотола» отмыть взятки. Его преследуют, в частности, за коррупцию и отмывание доходов, полученных преступным путем.