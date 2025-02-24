Каждый должен был заплатить свою долю, даже директор кафе. Как давали и брали взятки в Мотоле

В центре событий оказался директор крупнейшего медицинского учреждения в Чехии, руководитель пражской больницы Мотол. Однако уже через некоторое время после того, как его вместе с другими задержала полиция, Милослав Людвик был принудительно уволен с поста директора.





С понедельника Seznam Zprávy в серии статей освещает обстоятельства и причины полицейского рейда. Контуры истории, описанной в постановлении о возбуждении уголовного дела, с которым редакция имела возможность ознакомиться, поражают своим размахом.





Например, среди обвиняемых не только руководители больницы или представители крупных строительных компаний, но и мелкие торговцы, работавшие в Мотоле. Дело находится под надзором Европейской прокуратуры, поскольку оно связано с фондами ЕС. По словам детективов, общая сумма взяток составляет десятки миллионов крон.





«Похоже, это одно из самых крупных дел в чешской системе здравоохранения», — говорит Войтех Блажек, журналист-расследователь. Кроме Людвика, обвинения предъявлены его заместителю Павлу Будинскому, Людеку Костке, совладельцу строительной компании Geosan Group, и Мирославу Янсте, главе Чешского спортивного союза. В общей сложности 17 человек обвиняются в целом ряде преступлений — от получения взяток до мошенничества с субсидиями и нанесения ущерба финансовым интересам Европейского союза.





«Директор Людвик и заместитель директора Будинский создали систему, при которой они получали личную выгоду от отдельных контрактов больницы „Мотол“. Для этого они договаривались с подрядчиками, например, о том, чтобы удорожить строительный контракт. И чтобы эта сумма использовалась в качестве взятки».





Помимо прочего, полицейские установили прослушку и сумели записать несколько ключевых встреч. На одной из них Людвик и Будинский встретились с представителями Geosan Group Косткой и Иваном Гавелом в ресторане в центре Праги. По словам репортера Блажека, из записанного разговора ясно, что представители строительной компании не хотели соглашаться на запрошенную сумму.





«Но пан Людвик и пан Будинский настаивали на том, что они получат по пять (миллионов крон), то есть в общей сложности десять миллионов крон», — говорит Блажек. Однако деньги так и не были переданы, потому что соответствующее дополнение к договору, которое покрывало бы завышенную цену, не было подписано до того, как полиция начала свою операцию.





Однако, согласно полицейским документам, платежи по другим звеньям всего дела должны были передаваться постепенно, более или менее регулярными частями. Журналист-расследователь SZ добавляет, что депутат Будинский, например, требовал взятку от оператора кафе на территории Мотольской больницы.





Милослав Людвик — поистине экстраординарное явление в чешской системе здравоохранения, потому что руководить больницей так долго — беспрецедентный случай. За это время сменилось 18 министров здравоохранения, одним из которых был сам Людвик, а еще один успел побывать на этом посту дважды.





Людвик, Будинский и спортивный менеджер Янста после понедельничного рейда были задержаны. Даже адвокаты задержанных не стали комментировать это дело. Вечером во вторник полиция сообщила, что европейский прокурор подал ходатайство о заключении под стражу четырех человек, а остальные ожидают освобождения.





Что касается дальнейшего развития событий в деле, связанном с больницей Мотол, то единственное, что на данный момент кажется определенным, — это то, что суд должен вынести решение по ходатайствам о задержании в среду.