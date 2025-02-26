ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Прага объявляет тендер на реконструкцию открытого бассейна Мотол за 49,2 миллиона крон

Новости 420on
28 февраля 2025
09:00
244
Прага объявила тендер на реконструкцию открытого бассейна в Мотоле сметной стоимостью 49,2 миллиона крон без учета НДС. На месте существующего бассейна построят новое, значительно более просторное здание, в котором будет ресторан, сауна и оздоровительный центр.
Бассейн расположен на Мотольских прудах между улицами Пльзеньска и Заградничкова. По данным муниципалитета, существующие здания находятся в аварийном состоянии и не соответствуют современным стандартам. Проект был подготовлен муниципалитетом в течение некоторого времени, но был отложен из-за критики со стороны местных жителей, а замечания по поводу масштабов планируемого строительства также были высказаны мэрией Праги 5.

Согласно решению совета, план остался в первоначальном виде, несмотря на критику. Контракт не включает в себя снос существующих зданий, который город проведет самостоятельно. Муниципалитет получил разрешение на строительство, и ожидается, что оно начнется в этом году, а завершится весной следующего года. По словам представителей муниципалитета, новое двухэтажное здание дополнит существующую концепцию плавательного бассейна дополнительными видами деятельности, которые позволят работать круглый год. Нижний этаж по-прежнему будет использоваться для нужд бассейна и будет включать в себя душевые, раздевалки, туалеты и буфеты. На втором этаже городские власти планируют разместить кафе, спа-салон и ресторан. Архитектура здания будет связана с морской тематикой.
бассейн Прага реконструкция
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
75
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ 2 МАРТА ПРОВЕДЕТ САММИТ ПО УКРАИНЕ. ЧЕХИЮ ТОЖЕ ПРИГЛАСИЛИ
21:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1376
ОБЩЕСТВО
В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ПОХОЛОДАЕТ, БУДУТ МОРОЗНЫЕ НОЧИ И СНЕГ
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1057
ПОЛИТИКА
ТРАМП ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ БОЛЬШИНСТВО КОНТРАКТОВ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕШСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
15:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
2534
ОБЩЕСТВО
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА ПАРАЛИЗОВАН ЗАБАСТОВКОЙ, РЕЙСЫ В ЧЕХИЮ ОТМЕНЕНЫ
13:40
27 ФЕВРАЛЯ 2025
967
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПОДАЛ В СУД НА СТОМАТОЛОГА ЗА ТО, ЧТО ТОТ ЯКОБЫ УДАЛИЛ ЕМУ 18 ЗУБОВ БЕЗ ПРИЧИНЫ. ВРАЧ НАЗВАЛ ЕГО МОШЕННИКОМ
11:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3297
ЭКОНОМИКА
ŠKODA AUTO СЕЙЧАС ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВСЮ VOLKSWAGEN GROUP
10:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
5207
ОБЩЕСТВО
НЕВЕРОЯТНЫЙ СЛУЧАЙ: НЕМЕЦ БЫЛ ЗАДЕРЖАН В ЧЕХИИ ВО ВРЕМЯ ЗАВТРАКА В ГОСТИНИЦЕ ЗА ТО, ЧТО 40 ЛЕТ НАЗАД ХОТЕЛ БЕЖАТЬ ИЗ ГДР
09:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
842
ОБЩЕСТВО
США СКОРО ВВЕДУТ 25-ПРОЦЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ ИЗ ЕС, ЗАЯВИЛ ТРАМП
22:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1878
ОБЩЕСТВО
ДОРОЖНЫЙ «ПИРАТ» ТОРОПИЛСЯ НА РАБОТУ И ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 КМ/Ч. ОН ПОЛУЧИЛ ШЕСТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
21:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1168
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ ОСЕДЛАЛ ПЛЬЗЕНЬСКОГО «ВЕРБЛЮДА» И ОТДЕЛАЛСЯ ШТРАФОМ
19:30
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1336
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИКИ ВЫМАНИВАЮТ У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
18:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1345
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ В БРНО ОГРАБИЛ 14 КВАРТИР И УКРАЛ РЕДКУЮ КАТАНУ
16:30
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1102
ОБЩЕСТВО
ГРУЗИН СЕЛ ЗА РУЛЬ ПЬЯНЫМ, ПРЕДЪЯВИЛ ПАТРУЛЬНЫМ ПОДДЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И БЫЛ ВЫДВОРЕН ИЗ СТРАНЫ
15:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1230
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ТРАМП НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬ ПМЖ В США. ДАЖЕ РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХАМ
14:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
992
ЭКОНОМИКА
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ В ЯНВАРЕ УПАЛО НА 14 ПРОЦЕНТОВ В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ