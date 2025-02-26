Прага объявляет тендер на реконструкцию открытого бассейна Мотол за 49,2 миллиона крон

Бассейн расположен на Мотольских прудах между улицами Пльзеньска и Заградничкова. По данным муниципалитета, существующие здания находятся в аварийном состоянии и не соответствуют современным стандартам. Проект был подготовлен муниципалитетом в течение некоторого времени, но был отложен из-за критики со стороны местных жителей, а замечания по поводу масштабов планируемого строительства также были высказаны мэрией Праги 5.





Согласно решению совета, план остался в первоначальном виде, несмотря на критику. Контракт не включает в себя снос существующих зданий, который город проведет самостоятельно. Муниципалитет получил разрешение на строительство, и ожидается, что оно начнется в этом году, а завершится весной следующего года. По словам представителей муниципалитета, новое двухэтажное здание дополнит существующую концепцию плавательного бассейна дополнительными видами деятельности, которые позволят работать круглый год. Нижний этаж по-прежнему будет использоваться для нужд бассейна и будет включать в себя душевые, раздевалки, туалеты и буфеты. На втором этаже городские власти планируют разместить кафе, спа-салон и ресторан. Архитектура здания будет связана с морской тематикой.