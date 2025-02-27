Более 1,5 миллиарда крон было выделено Министерством образования на поддержку украинских беженцев в прошлом году

«Школ с долей украинских учеников более 10% насчитывается 193», — сообщил представитель Министерства образования Патрик Кубас. С января по август 2024 года министерство выделило этим школам более 89 миллионов крон. В период с сентября по декабрь 2023 года аналогичная поддержка была оказана 171 школе, на что ушло более 48 миллионов крон.





Из этих средств школы могут оплачивать работу так называемого украинского координатора, знание чешского языка для которого не обязательно. Деньги также могут быть направлены на оплату труда учителей и сотрудников, работающих с иностранными учениками, а также на закупку учебных материалов. «Эта поддержка продолжится как минимум до конца 2024/2025 учебного года», — добавил Кубас.





Ситуация с обязательным школьным образованием постепенно улучшается. По данным на сентябрь 2023 года, начальные школы посещали более 39 700 украинских беженцев — это 78% детей в возрасте от 6 до 15 лет, находящихся в Чехии. В апреле 2023 года этот показатель составлял 76%. Остальные дети, вероятно, обучаются онлайн в украинских школах.





По сравнению с прошлым годом в начальных школах стало на 2 657 больше украинских учеников, а в средних школах — на 2 324 больше, что соответствует росту более чем на 47%.





«Украинские дети продолжают приезжать в Чехию, но уже не такими темпами, как раньше», — отметил Кубас. Сейчас украинцы составляют 2,8% всех школьников страны.





Задача министерства — обеспечить их полноценную интеграцию. Согласно закону Lex Ukraine, в течение первого года после получения временной защиты ученики освобождаются от следования рамочной образовательной программе, получают усиленную языковую поддержку и могут пользоваться льготами при поступлении в средние школы.





Украинцы с временной защитой могут подать заявление на замену экзамена по чешскому языку собеседованием. Экзамен по математике они могут сдавать на украинском языке. «Вместо письменного экзамена по чешскому языку проводится собеседование для определения уровня знаний абитуриента», — уточнил представитель министерства.





Поправка к Lex Ukraine, подписанная президентом Петром Павелом 6 февраля, восстановила практику двойного зачисления в начальные школы. Директора теперь могут (но не обязаны) сначала набирать чешских учеников, а затем украинских. Это решение вызвало критику, в том числе со стороны омбудсмена Станислава Кржечека.





«Я обеспокоен возвращением двойного зачисления и считаю это шагом назад в интеграции украинских детей. До сих пор чешская образовательная система справлялась с этой задачей успешно», — заявил он. Поправку предложила депутат Рената Заичкова.





В целом украинские беженцы приносят Чехии экономическую выгоду: в последнем квартале 2023 года в государственный бюджет поступило 6,6 миллиарда крон, тогда как затраты составили 4 миллиарда крон.