Я не говорю по-украински, но они меня обзывали, говорит водитель об инциденте в трамвае

Водитель пражского трамвая грубо выгнал 63-летнюю украинку и ее двухлетнего внука из вагона 7-й линии в четверг вечером. Весь инцидент был снят на видео одним из пассажиров. Полиция расследует видео, которое появилось в интернете. Транспортная компания уже заявила, что водитель нарушил внутренние правила и закон.



Seznam Zprávy побеседовал с 30-летним водителем Даниэлем Бейвелем, который утверждает, что работает в транспортной компании с августа 2021 года. В интервью он сказал, что на видеозаписи не видно всей дороги. По его словам, он столкнулся с оскорблениями со стороны украинских пассажиров.



«В тот момент я определенно был взвинчен, и я бы поступил по-другому. Конечно, это не должно было быть направлено против этой национальности», — сказал он.



Украинские пассажиры возражают. Они говорят, что почти не знают чешского языка. «Мой папа очень плохо говорит по-чешски. Я уверен, что он не употреблял таких слов, потому что даже не знает их», — говорит сын мужчины и отец двухлетнего мальчика.



Что произошло в трамвае?



Я ехал по седьмой линии. Не помню точно, где именно, но по дороге на остановку «Надражи Вршовице» в вагон зашла семья. Пожилой мужчина, дама и ребенок в коляске. Я бы никак не отреагировал на это, но во время поездки я слышал различные удары по стеклу, разные звуки, крики, прыжки и топот. Эти обстоятельства отвлекают меня во время вождения. По работе я должен уделять внимание безопасности движения, поэтому на остановке «Надражи Вршовице» я вышел из машины и вежливо попросил пассажиров не устраивать беспорядок. В то же время я попросил их убрать ребенка с сиденья, так как он наступал на него в обуви. В ответ на это мужчина заявил, что он ничего не делает, и начал меня оскорблять.



Как оскорблять?



Если можно так выразиться, он сказал: «Умри, чешская сука» и всякое такое. Он еще что-то сказал по-украински, но я не понял. Возможно, они действительно что-то говорили друг другу (мистер и миссис). Джентльмен не подчинился моему призыву, и я отреагировал, сообщив об этом в дорожную службу и полицию для принятия решения. Затем он высунул язык и плюнул в меня.



Он высунул язык?



Да, он высунул язык. Прямо как маленькие дети.



Странная реакция...



Да, потому что он что-то говорил... Я все время говорил ему, чтобы он вышел из трамвая и не выходил.



И это было до того, как кто-то включил видео?



Конечно, да. Да, конечно. Инцидент продолжался долго, минуты три, наверное. Вся эта ситуация привела к тому, что он стал ругаться на меня, оскорблять меня, и, конечно, я не уступил. Я был неправ в том, что сказал ему на видео, но все сделали из этого вывод, что я должен был напасть на него. Что я должен был ударить его или что-то в этом роде, но на этом видео есть валидатор билетов. И я просто указал на него пальцем, предупреждая, чтобы он вышел из трамвая, а не напал на него.



А потом он начал выкрикивать разные ругательства в мой адрес.



И какие именно ругательства?



Он ругался типа «убирайся», это было не так...



Он сказал «убирайся на хрен»?



Это было просто несовместимо с... Или вот так. Он не подчинился моему призыву покинуть трамвай. Ну, он просто начал мне что-то говорить.



Но постарайтесь уточнить, что за ругательства? Откуда вы знаете, что это были ругательства?



Я не знаю, как ответить, потому что ругательства, я знал, что это ругательства.



Они были на украинском языке?



Да, но я их не понимал. И потом то, что вы видите на видео, это такая ужасно незначительная часть, которая на самом деле потом была направлена только на меня.



А что было после видео?



Потом я пошел к себе, закрыл дверь, а он все еще был там и что-то кричал на меня. Может быть, меня сфотографировали, и он снова ругал меня чешским mr..., что-то в этом роде. Я уехал, после того как я сказал ему несколько слов, чтобы он прекратил, и позвонил в управление транспорта, где все описал и сообщил о ситуации, о задержке.



И вы вызвали полицию?



Нет, потому что не хотел больше задерживать движение.



И что вы хотели сказать? Слова «вы не имеете права находиться в этой стране»?



Я вам точно скажу. Это была реакция на то, что он сказал мне, чтобы я сдох, что я чешская сука и должен убираться.



Но что вы имели в виду, говоря, что он не имеет права находиться здесь?



Именно это я и имел в виду... Это была ошибка, это не было нападением на него.



Вы говорите ему, что он не имеет права находиться в этой стране, но, может быть, он имеет, может быть, он постоянный житель.



Да, но опять же, он не может сказать мне, как чешскому гражданину, чтобы я убирался отсюда к черту...



И что это значит для вас сейчас, спустя день после инцидента? Есть ли у вас какая-то саморефлексия?



Я определенно был расстроен в тот момент, и я бы поступил по-другому. Очевидно, что это не направлено против этой национальности. Скажу так: когда кто-то начинает кричать на тебя и оскорблять... Да, это правда, что я должен был вести себя профессионально. Это упускает из виду истоки и начало всего общения.