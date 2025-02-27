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Пражская транспортная компания уволит водителя трамвая, который оскорблял украинскую семью

Новости 420on
1 марта 2025
15:00
265
Пражская компания общественного транспорта уволит водителя трамвая, который словесно оскорбил, а затем выгнал пожилую украинскую пару с маленьким ребенком из транспорта.
«Мы расторгнем трудовые отношения с данным водителем», — кратко заявили в DPP. Одновременно предприятие также подаст жалобу в прокуратуру по подозрению в совершении преступления или правонарушения.

По данным компании, водитель действовал с нарушением внутренних правил компании и законодательства. Полиция также расследует видеозапись конфликта в трамвае, появившуюся в Интернете и социальных сетях в четверг.

Причиной стало то, что ехавший вместе с ними ребенок стоял на сиденье. «Вы не имеете права находиться в этой стране», — крикнул водитель мужчине, сопровождая это нецензурной бранью. Он также помахал ему рукой. «Выходите!» — крикнул он пассажирам трамвая.

Никто из пассажиров не вступился за семью, и в конце концов они покинули трамвай.

Сам водитель прокомментировал свое поведение в интервью изданию Seznam Zprávy, вежливо попросив пассажиров не устраивать беспорядок. Он сказал, что поведение ребенка мешало ему во время вождения. Сопровождавший ребенка мужчина якобы начал его оскорблять.

Отец ребенка позже прокомментировал ситуацию. «Мои родители везли ребенка домой, и водителю не понравилось, что ребенок стоял на сиденье и смотрел в окно, хотя отец показал, что обувь чистая, и сразу взял ребенка на руки», — рассказал мужчина. Семья пока не подала заявление в полицию, но планирует сделать это сегодня.

Мэр Праги Богуслав Свобода назвал видео шокирующим. «То, как сотрудник транспортной компании вышвырнул пассажира из машины с ксенофобскими высказываниями, а затем напал на него физически, само по себе шокирует. Но тот факт, что даже маленький ребенок наблюдает эту агрессию — как словесную, так и физическую — непростителен», — заявила Свобода. По его словам, подобное поведение недопустимо ни в общественном транспорте, ни в приличном обществе. «Какими бы ни были обстоятельства, такое поведение совершенно неприемлемо». «Особенно в присутствии маленького ребенка», — заявил заместитель министра транспорта Зденек Гржиб (Пираты).

Пражская полиция также расследует это дело с сегодняшнего утра, выясняя обстоятельства дела с целью принятия решения о правовой квалификации деяния. «На данный момент мы склонны полагать, что это может быть преступлением против гражданского сосуществования», — заявила полиция в сети X.
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