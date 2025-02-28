Фонд Келлнера отзывает пожертвование на 500 млн крон для больницы Мотол. Деньги были предназначены для строительства онкоцентра

«В связи с неопределенностью будущего направления проекта Мотольского онкологического центра, который должен включать отдельный научно-диагностический онкологический центр, поддерживаемый Фондом семьи Келлнер, Фонд решил расторгнуть существующий договор о предоставлении пожертвования Мотольской больнице, заключенный 5 апреля 2023 года», — сообщил iROZHLAS.cz Михал Кржиж, пресс-секретарь Фонда Келлнера.





Если ситуация вокруг нынешнего коррупционного скандала прояснится, фонд готов снова поддержать проект.





«Мы по-прежнему предпринимаем все шаги в сотрудничестве с Министерством здравоохранения как учредителем проекта онкологического центра „Мотол“, которое уже проинформировано о нашей процедуре и относится к ней с полным пониманием», — добавил Кржиж.





Помимо пожертвования, Министерство здравоохранения должно было выделить 240 миллионов крон на приобретение оборудования и внутреннюю отделку онкологического центра. Центр должен был быть готов в 2026 году.





Разработка лекарств от рака





Диагностический и исследовательский онкологический центр, который фонд Келлнера хотел поддержать финансово, должен был стать частью онкологического центра Мотол. Контракт на его строительство стал предметом полицейского расследования.





Онкологический центр стоимостью 4,5 миллиарда крон упоминается в связи с крупным коррупционным делом, в рамках которого директор больницы Мотол Милослав Людвик и его заместитель Павел Будинский были арестованы в начале этой недели, а затем им были предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве с субсидиями и нанесении ущерба финансовым интересам ЕС.





«Поиск лекарств нового поколения для лечения некоторых видов рака был делом, дорогим сердцу Петра, ради которого он пожертвовал многим», — сказала тогда Келлнерова.





Первые 300 миллионов крон из суммы пожертвования должны были пойти на строительство исследовательского института, а оставшиеся 200 миллионов крон предназначались для поддержки исследований и научной деятельности после завершения строительства центра. После этого новые разработанные лекарства от рака смогут пройти клинические испытания на чешских пациентах.