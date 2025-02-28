Чешские СМИ: в немецком Мангейме автомобиль врезался в толпу людей, два человека погибли и 25 ранены
3 марта 2025
14:30
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3 марта автомобиль въехал в толпу людей в Мангейме (западная Германия). Со ссылкой на источники в службе безопасности газета Bild сообщает о двух погибших и 25 раненых. Инцидент произошел в центре Мангейма в районе Парадеплац, где на этой неделе проходит карнавал.
Черный внедорожник на большой скорости въехал в толпу. Полиция просит горожан избегать центра города в ближайшие часы.
Немецкая газета Bild со ссылкой на источники в службе безопасности сообщила, что на месте происшествия погибли два человека и 25 получили ранения. По данным издания, ранения 15 пострадавших являются серьезными.
Через полчаса после инцидента репортер Mannheim24 сообщил, что полиция задержала подозреваемого на месте происшествия. Однако он не исключает, что задержанный действовал не один. В настоящее время район патрулирует вертолет.
В Германии на этой неделе проходит традиционный карнавал, и на улице Планкен в Мангейме, где, по данным местных СМИ, произошел инцидент, работают около 60 киосков с едой и аттракционами. «Ужас, никто не знает, что произошло, вы просто видите раненых и мертвых и не знаете, что делать», — описал ситуацию один из участников карнавала.
Немецкая полиция ужесточила меры безопасности на карнавалах в Кельне и Нюрнберге на прошлой неделе. Причиной стал призыв к террористическим атакам на карнавалы, опубликованный на пропагандистском сайте, связанном с «Исламским государством».
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