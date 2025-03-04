Замдиректора больницы «Мотол» купил землю у депутата, а тот получил контракты на 200 миллионов крон

Строительная компания Йиржи Коваржа за последние 9 лет выиграла государственные контракты на сумму более 200 миллионов крон в больнице «Мотол».





Они были получены после того, как Коварж более 10 лет назад заключил крупную сделку с заместителем директора «Мотола» Павлом Будинским. В период с 2012 по 2015 год Будинский купил у Коваржа несколько объектов недвижимости — согласно договорам, внесенным в кадастр, это были здания или земельные участки на общую сумму 18,8 миллиона крон.





С прошлой недели Павел Будинский является одним из главных обвиняемых по крупному делу о коррупции, связанному с обвинениями в манипулировании государственными контрактами в обмен на взятки в больнице «Мотол».





И хотя Павел Будинский, будучи в то время заместителем директора, подписал ряд контрактов для компании Коваржа, Йиржи Коварж на вопрос редакции Seznam Zprávy отрицал, что когда-либо просил взятку, чтобы получить контракт. Или что его компания получила контракты благодаря предыдущим сделкам с недвижимостью.





«Он никогда ни о чем меня не просил, — сказал Коварж, который уже 34 года является старостой муниципалитета в окрестностях города Телч. — Может быть, я был мелкой рыбешкой».





Он признает, что подпись Будинского есть в договорах его компании с «Мотолом». «Он или директор (бывший директор Милослав Людвик) подписывали все контракты».





Полиция не упоминает название строительной компании Starkon, которой Коварж владеет, согласно реестру конечных владельцев, в свежем деле о больнице в Мотоле. Йиржи Коваржу также не были предъявлены обвинения по этому делу.





Согласно реестру контрактов, компания Starkon отвечала за реконструкцию гинекологии и акушерства в больнице Motol за 43,8 миллиона крон, а также за строительство аптеки за 27,9 миллиона крон и стоматологической клиники за 13,9 миллиона крон.





Йиржи Коварж говорит, что впервые познакомился с Будинским в 2012 году — еще до того, как купил у него в том же году свою первую недвижимость. По его словам, он сам обратился к нему, прежде чем купить землю и старую мельницу.





«Просмотрев более десятка объектов недвижимости, включая дом на площади в Славонице, он выбрал эти. Старая мельница до реконструкции, включая около четырех гектаров пахотной земли и прилегающий лес», — ответил Коварж на один из вопросов, заданных ему в письменном виде.





Контракты





В реестре контрактов перечислено около пятидесяти контрактов, которые строительная компания Starkon получила от университетской больницы «Мотол». Среди них ремонт дорожного полотна на территории бывшего мебельного склада за 5,7 миллиона, реконструкция рабочего места томографа за 5,8 миллиона, ремонт ливневой канализации в здании прачечной за 2,4 миллиона, восстановление потолка кухни для пациентов за 2,9 миллиона и ремонт автостоянки за 2,9 миллиона.





Староста Богуславице также заявил, что впоследствии помогал Будинскому. Когда депутат купил у него недвижимость, он якобы свел его с людьми, которые затем участвовали в реконструкции.





«У него были проблемы с контактами с людьми. Я свел его со многими людьми, которых ему было бы сложно найти или за другие деньги. Это были инженер по водоснабжению, дизайнер, каменщик, садовник», — рассказывает Коварж.





Павел Будинский за последние 12 лет приобрел в общей сложности более 270 земельных участков, за которые заплатил более 53,1 миллиона. Эту сумму он не мог законно заработать в больнице, но при этом покупал по договорам без кредитов и ипотеки.





Более того, Будинский скрыл от общественности покупку этих объектов, приобретенных после 2017 года, и не указал их в своей декларации.