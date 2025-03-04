16 иностранцев катались на двух катамаранах в центре Праги, девять человек упали в реку

Спасательная служба доставила в больницу трех переохлажденных пациентов.





«Девять человек упали в воду, двое смогли доплыть до берега, семь человек были спасены с поверхности воды, пять человек переданы медикам», — сообщили пожарные в сети X.





Спасатели направили на место происшествия два экипажа и инспектора дорожно-патрульной службы. Мы доставили трех человек с переохлаждением в больницу "Мотол", больше никто не пострадал», — сообщила представитель службы скорой помощи Яна Поштова.





В инциденте участвовали девять иностранцев, и полиция выясняет, как они попали на водные велосипеды. По данным полиции, один из катамаранов полностью перевернулся.



