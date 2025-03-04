16 иностранцев катались на двух катамаранах в центре Праги, девять человек упали в реку
6 марта 2025
10:00
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Несколько подразделений пожарных, в том числе на лодках, в среду вечером в центре Праги столкнулись с двумя перегруженными педальными лодками. Девять человек упали в воду, а семерых пришлось спасать пожарным.
Спасательная служба доставила в больницу трех переохлажденных пациентов.
«Девять человек упали в воду, двое смогли доплыть до берега, семь человек были спасены с поверхности воды, пять человек переданы медикам», — сообщили пожарные в сети X.
Спасатели направили на место происшествия два экипажа и инспектора дорожно-патрульной службы. Мы доставили трех человек с переохлаждением в больницу "Мотол", больше никто не пострадал», — сообщила представитель службы скорой помощи Яна Поштова.
В инциденте участвовали девять иностранцев, и полиция выясняет, как они попали на водные велосипеды. По данным полиции, один из катамаранов полностью перевернулся.
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