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16 иностранцев катались на двух катамаранах в центре Праги, девять человек упали в реку

Новости 420on
6 марта 2025
10:00
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Несколько подразделений пожарных, в том числе на лодках, в среду вечером в центре Праги столкнулись с двумя перегруженными педальными лодками. Девять человек упали в воду, а семерых пришлось спасать пожарным.
Спасательная служба доставила в больницу трех переохлажденных пациентов.

«Девять человек упали в воду, двое смогли доплыть до берега, семь человек были спасены с поверхности воды, пять человек переданы медикам», — сообщили пожарные в сети X.

Спасатели направили на место происшествия два экипажа и инспектора дорожно-патрульной службы. Мы доставили трех человек с переохлаждением в больницу "Мотол", больше никто не пострадал», — сообщила представитель службы скорой помощи Яна Поштова.

В инциденте участвовали девять иностранцев, и полиция выясняет, как они попали на водные велосипеды. По данным полиции, один из катамаранов полностью перевернулся.

Прага иностранцы Чехия Влтава спасатели
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