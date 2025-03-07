В два раза больше чехов ездят на работу на собственном автомобиле, чем пользуются общественным транспортом

Это следует из данных, опубликованных Чешским статистическим управлением на прошлой неделе. «Во всех регионах, кроме Праги, наиболее часто используемым средством передвижения для поездок на работу был автомобиль», — добавили статистики на своем сайте.





В столице Чехии преобладает общественный транспорт. Жители западной части страны, особенно в Карловарском и Пльзеньском краях, чаще всего пользуются автомобилем.





По мнению социолога Йозефа Бернарда из Института социологии Академии наук Чешской Республики, главная причина преобладания автомобилистов — транспортная инфраструктура Чехии. «В городах доля общественного транспорта обычно выше, чем в сельской местности. И чем ниже плотность населения в регионе и чем более раздроблена застроенная территория, тем больше используется автомобилей, потому что общественный транспорт гораздо реже используется для ежедневных поездок на работу», — говорит он.





По его словам, неразвитая инфраструктура в некоторых отдаленных сельских районах может создавать трудности для пожилых людей, например, при поездках за покупками или к врачу, или влиять на образ жизни молодежи, добирающейся в школу. Люди, не имеющие водительских прав или возможности водить машину, находятся в неблагоприятном положении.





«Для людей, занятых на низкооплачиваемой работе, это также может стать весомым аргументом в пользу того, стоит ли им ездить далеко на низкооплачиваемую работу из-за более высоких расходов», — говорит Бернард.





Но он не считает, что это имеет какую-либо значительную связь, например, с общим уровнем безработицы.





Меньше рабочих мест на выбор





Томаш Домбровский, аналитик рынка труда из компании Alma Career, которая управляет порталами Jobs.cz и Práce.cz, придерживается иного мнения. По его словам, вид транспорта — один из ключевых параметров, которые люди учитывают при выборе работы.





Для работы, которую нельзя выполнять удаленно из дома даже в течение дня, транспорт и местоположение являются ключевыми. Но больше, чем стоимость поездок на работу, значение имеет время, проведенное в пути. Предпочтительно тратить не более часа на поездку, идеальный вариант — полчаса, говорит он.





В небольших городах с более плохим транспортным сообщением предложение рабочих мест также ограничено. «Если речь идет о Злине, Карловых Варах, Высочине, то добираться куда-то еще сложнее. Меня не удивляет, что жители менее доступных регионов жалуются на то, что найти работу не так просто, как об этом говорят повсюду. Там, где они живут, спектр предлагаемых развлечений ограничен», — говорит он.





Именно поэтому люди чаще выбирают автомобиль. «Это более финансово затратно, но зато они могут забирать детей из детского сада, ездить за покупками, ходить в органы власти», — говорит Домбровский.





По мнению Самуэля Галана из PAQ Research, плохое транспортное сообщение означает, что более бедные люди чаще переезжают в такие города и деревни, потому что там, как правило, дешевле жилье из-за меньшего предложения услуг.