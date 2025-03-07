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Авария с грузовиком закрыла трассу D5 возле Бероуна, образовалась пробка до самой Праги

Новости и статьи
10 марта 2025
11:20
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Авария двух грузовиков закрыла в понедельник утром трассу D5 перед Бероуном в направлении Праги и Пльзеня. Груз с белым порошком для производства пластмасс высыпался на дорогу. Из-за столкновения длинные пробки достигли Праги, кроме того, движение на параллельной дороге 605 и в Бероуне было также заблокировано. Полиция сначала полностью закрыла автомагистраль, но после 9:00 оставила перекрытой только левую полосу.
Авария произошла около 06:00 на 12-м километре у деревни Враж в районе Бероуна. По словам представителя полиции, один из грузовиков остановился из-за технической неисправности, а другой, по всей видимости, врезался в него.

«Один из грузовиков перевозил нералит — белый порошок для изготовления пластмасс, и он рассыпался. В таком виде он не должен быть опасен», — сказала пресс-секретарь, добавив, что при аварии никто не пострадал.

Полиция сначала полностью перекрыла шоссе на месте аварии, а затем открыла левую полосу вскоре после 09:00. Это участок между съездом на Лоденице и съездом на Бероун-восток.

Примерно до 11:00 специалисты рассчитывали эвакуировать разбитые автомобили и устранить последствия аварии — судя по онлайн-картам, движение еще затруднено. Объездной маршрут ведет от 10-го километра (Лоденице) в сторону дороги 605.

Из-за ограничений движения пробка образовалась до самого выезда из столицы, по информации на 9:30 она составляла около 10 километров, то есть доходила почти до Праги и пражской кольцевой дороги.
дтп Автомобили
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