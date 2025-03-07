Авария с грузовиком закрыла трассу D5 возле Бероуна, образовалась пробка до самой Праги

Авария произошла около 06:00 на 12-м километре у деревни Враж в районе Бероуна. По словам представителя полиции, один из грузовиков остановился из-за технической неисправности, а другой, по всей видимости, врезался в него.



«Один из грузовиков перевозил нералит — белый порошок для изготовления пластмасс, и он рассыпался. В таком виде он не должен быть опасен», — сказала пресс-секретарь, добавив, что при аварии никто не пострадал.



Полиция сначала полностью перекрыла шоссе на месте аварии, а затем открыла левую полосу вскоре после 09:00. Это участок между съездом на Лоденице и съездом на Бероун-восток.



Примерно до 11:00 специалисты рассчитывали эвакуировать разбитые автомобили и устранить последствия аварии — судя по онлайн-картам, движение еще затруднено. Объездной маршрут ведет от 10-го километра (Лоденице) в сторону дороги 605.



Из-за ограничений движения пробка образовалась до самого выезда из столицы, по информации на 9:30 она составляла около 10 километров, то есть доходила почти до Праги и пражской кольцевой дороги.