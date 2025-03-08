У новой Škoda Octavia RS уже есть полицейская версия
10 марта 2025
21:00
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Британское подразделение Škoda Auto предлагает полицейским обновленную Octavia RS в версиях лифтбек и универсал.
Увидеть автомобили Škoda в полицейских тонах можно не только в Чехии. Великобритания также является одной из стран, где различные автомобили Škoda часто используются полицией. Кроме того, местный дилерский центр часто предлагает непосредственное представление о том, как может выглядеть новая модель в официальной версии.
Не так давно он предложил взглянуть на модернизированную Octavia RS в обоих вариантах кузова. Белый облик кузова получил шашечный рисунок с крупной надписью «Police» и, конечно же, обязательные синие маячки. Колеса, однако, остались прежними, как и красные тормозные суппорты под ними.
Не так давно он предложил взглянуть на модернизированную Octavia RS в обоих вариантах кузова. Белый облик кузова получил шашечный рисунок с крупной надписью «Police» и, конечно же, обязательные синие маячки. Колеса, однако, остались прежними, как и красные тормозные суппорты под ними.
Британское подразделение Škoda не занимается переоборудованием автомобилей для служебных автопарков самостоятельно, а поручает это субподрядчикам. Тем не менее корпус может заказать автомобили непосредственно у дилера и сразу же подготовить их к эксплуатации.
После недавнего обновления RS больше не предлагается с подключаемым гибридом или дизелем, но двухлитровый бензиновый двигатель теперь имеет на 15 лошадиных сил больше, то есть 265. Добавляет радости новая выхлопная система, которая придает RS более характерный, но все еще едва уловимый звук.
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