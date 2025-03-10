Станция метро Florenc возобновила работу

Причиной закрытия стало повреждение водопровода во время строительных работ. На место происшествия прибыли пожарные и работники Пражского водопровода и канализации. Компания ввела в эксплуатацию альтернативную трамвайную линию XC между остановками Florenc и Hlavní nádraží. Информацию о возобновлении работы станции ДПП опубликовала на своем сайте сегодня в 17:41.



С 2022 года компания DPP ведет работы по реконструкции перекрытия и вестибюля станции метро Florenc, которые продлятся до конца следующего года. В связи с ремонтными работами на некоторых участках линии C приходится неоднократно останавливать движение поездов по выходным. Последнее было осенью прошлого года, а следующее будет в апреле. По предыдущей информации, стоимость реконструкции составляет 1,79 млрд крон, ее для компании осуществляют компании Metrostav DIZ и Geosan.



Станция Florenc была открыта в 1974 году для линии C и в 1985 году для линии B. До 1990 года она называлась Соколовска.