Станция метро Florenc возобновила работу
11 марта 2025
21:30
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Пражская транспортная компания (DPP) возобновила работу станции метро Florenc на линии C сегодня после 17:30. Станция была закрыта с раннего вечера воскресенья из-за протечки. Об этом сообщается на сайте компании. Примерно с 18:00 воскресенья поезда метрополитена проходили только через станцию, в то время как линия B продолжала работать.
Причиной закрытия стало повреждение водопровода во время строительных работ. На место происшествия прибыли пожарные и работники Пражского водопровода и канализации. Компания ввела в эксплуатацию альтернативную трамвайную линию XC между остановками Florenc и Hlavní nádraží. Информацию о возобновлении работы станции ДПП опубликовала на своем сайте сегодня в 17:41.
С 2022 года компания DPP ведет работы по реконструкции перекрытия и вестибюля станции метро Florenc, которые продлятся до конца следующего года. В связи с ремонтными работами на некоторых участках линии C приходится неоднократно останавливать движение поездов по выходным. Последнее было осенью прошлого года, а следующее будет в апреле. По предыдущей информации, стоимость реконструкции составляет 1,79 млрд крон, ее для компании осуществляют компании Metrostav DIZ и Geosan.
Станция Florenc была открыта в 1974 году для линии C и в 1985 году для линии B. До 1990 года она называлась Соколовска.
С 2022 года компания DPP ведет работы по реконструкции перекрытия и вестибюля станции метро Florenc, которые продлятся до конца следующего года. В связи с ремонтными работами на некоторых участках линии C приходится неоднократно останавливать движение поездов по выходным. Последнее было осенью прошлого года, а следующее будет в апреле. По предыдущей информации, стоимость реконструкции составляет 1,79 млрд крон, ее для компании осуществляют компании Metrostav DIZ и Geosan.
Станция Florenc была открыта в 1974 году для линии C и в 1985 году для линии B. До 1990 года она называлась Соколовска.
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