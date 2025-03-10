В Чехии неизвестный вандал повредил 40 припаркованных автомобилей
12 марта 2025
10:00
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40 припаркованных автомобилей были повреждены вандалом в городе Фридек-Мистек. Полиция сообщила о действиях пока неизвестного злоумышленника во вторник, а инцидент произошел в субботу вечером.
«Автомобили были повреждены неизвестным преступником, который нанес царапины на лакокрасочное покрытие кузова либо на двери, капоты или крылья припаркованных машин. Местом преступления стали улицы Антала Сташка, Йираскова, Манесова и Элишки Красногорской во Фридек-Мистеке», — сказала пресс-секретарь полиции Катержина Кубзова.
Ущерб предварительно оценивается более чем в 400 000 крон. Полиция возбудила дело о преступном повреждении собственности.
«В связи с расследованием этого дела сотрудники полиции обращаются к общественности с просьбой помочь в поисках пока неизвестного преступника или преступников. Они будут рады информации от любых свидетелей, а также записям камер видеонаблюдения с припаркованных или проезжающих мимо автомобилей, и, возможно, водителей такси, которые могли наблюдать подозрительное поведение людей, передвигающихся по вышеуказанным улицам», — сказал представитель полиции.
Свидетели могут обратиться к сотрудникам районного управления полиции Фрыдек-Мистек, а также по телефону 974 732 651 или бесплатному номеру 158.
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