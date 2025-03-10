В Чехии неизвестный вандал повредил 40 припаркованных автомобилей

«Автомобили были повреждены неизвестным преступником, который нанес царапины на лакокрасочное покрытие кузова либо на двери, капоты или крылья припаркованных машин. Местом преступления стали улицы Антала Сташка, Йираскова, Манесова и Элишки Красногорской во Фридек-Мистеке», — сказала пресс-секретарь полиции Катержина Кубзова.





Ущерб предварительно оценивается более чем в 400 000 крон. Полиция возбудила дело о преступном повреждении собственности.





«В связи с расследованием этого дела сотрудники полиции обращаются к общественности с просьбой помочь в поисках пока неизвестного преступника или преступников. Они будут рады информации от любых свидетелей, а также записям камер видеонаблюдения с припаркованных или проезжающих мимо автомобилей, и, возможно, водителей такси, которые могли наблюдать подозрительное поведение людей, передвигающихся по вышеуказанным улицам», — сказал представитель полиции.





Свидетели могут обратиться к сотрудникам районного управления полиции Фрыдек-Мистек, а также по телефону 974 732 651 или бесплатному номеру 158.