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Одобрены правила для автономных автомобилей и создание новой дорожной инспекции

Новости и статьи
13 марта 2025
21:00
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Закон, по всей видимости, в будущем будет регулировать условия эксплуатации автономных транспортных средств, то есть автомобилей без водителя. Например, людям на водительском сиденье будет запрещено употреблять алкоголь, и они должны будут брать на себя управление автомобилем по первому требованию. Это предусмотрено поправкой к Закону о дорожном движении, которая была одобрена сегодня Палатой депутатов. Проект предусматривает в основном создание Инспекции дорожного транспорта. Инспекция будет иметь более широкие полномочия, например, проверять станции технического осмотра или перегруженные грузовики. Она также будет регулировать транспорт, работающий на основе спроса. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Сенат.
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), поправка принесет ряд положительных моментов на дороги. Она сократит ненужную бюрократию, сэкономит деньги людей и повысит безопасность.

Транспорт по требованию, также называемый автобусом по требованию, который уже внедряется в некоторых регионах, позволит пассажирам заказывать автобус, например, с помощью приложения для мобильного телефона. Используя приложение для смартфона, люди могут вызвать микроавтобус, который отвезет их туда, куда им нужно. Ожидается, что внедрение этого вида транспорта облегчится еще и тем, что для использования транспортных средств будет достаточно водительских прав группы B, а права на управление автобусом не потребуются. Купка рассказал депутатам, что небольшие автобусы или микроавтобусы также могут останавливаться в местах, где нет обычных автобусных остановок, что может помочь, например, пожилым людям.

Правила для автономных транспортных средств попали в поправки, предложенные экономическим комитетом министерства транспорта.

В них говорится, что пока управляет автоматизированное транспортное средство, на водителя не распространяются правила дорожного движения или другие обязанности, связанные с управлением транспортным средством, соблюдение которых обеспечивает автоматизированное транспортное средство. Согласно более раннему заявлению директора по законодательству министерства Якуба Копрживы, эти транспортные средства будут по-прежнему подлежать обязательному страхованию, поскольку любой ущерб будет причинен в результате эксплуатации транспортного средства, независимо от того, управляет ли им автоматизированный водитель или человек.

Поправка также предусматривает создание Инспекции автомобильного транспорта, которая будет создана путем преобразования существующего Центра обслуживания автомобильного транспорта.

По мнению правительства, это не должно повлечь за собой создание новых канцелярских должностей. Инспекторы будут носить униформу и обращать внимание, например, на перегруженные грузовики или явно дымящие автомобили, подозреваемые в нарушении норм выбросов.

В инспекции будет 80 должностей. Министерство транспорта оценивает ежегодные расходы на инвестиции и эксплуатацию нового инспекционного бюро примерно в 146 миллионов чешских крон.

Поправка также касается так называемых «татракторов». Это транспортные средства, зарегистрированные как тягачи, но имеющие эксплуатационные и другие характеристики обычных грузовиков. По действующему закону, например, они не облагаются пошлиной. Это транспортные средства, максимальная разрешенная масса которых превышает 3500 килограммов, а расчетная скорость — 80 километров в час и более. Теперь они будут облагаться пошлиной, а для управления ими потребуется лицензия группы C1 или C и профессиональная компетентность.

Палата депутатов отклонила предложение депутата от ODS Станислава Блахи, которое предусматривало установление нижнего предела ставок штрафов за правонарушения, совершенные операторами станций технического осмотра, станций измерения выбросов и техниками по проверке. Блаха утверждал, что в настоящее время действует только верхний предел штрафов, а на практике власти налагают штрафы на разные суммы. 

Палата продлила на один год срок действия регистрационного чека транспортного средства, который необходим для смены владельца или оператора. Теперь он должен действовать в течение всего периода между регулярными техосмотрами. Проверка регистрации является частью техосмотра, и продление срока ее действия призвано снизить уровень администрирования. 

Вероятно, водители также смогут делать совместную запись об аварии, для чего не нужно будет вызывать полицию, через веб-приложение страховой компании. Кроме того, принятая поправка Войтеха Мунзара (ODS) увеличивает порог предполагаемого ущерба, с которого необходимо уведомлять полицию о ДТП, с нынешних 100 000 чешских крон до 200 000 чешских крон. Купка отметил, что увеличение лимита отражает рост цен.
Чехия дтп Автомобили
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