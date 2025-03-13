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Все это похоже на обман. Водители называют участок D4 перед Писеком западней

Новости и статьи
14 марта 2025
15:00
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Некоторые водители называют западней новый измеритель скорости в конце автомагистрали D4 у Новой Хосподы в Писке. Он проходит по проезжей части I/20, которая обозначена синими дорожными знаками для автотранспорта. Водители, глядя на них, должны понимать, что им следует убрать ногу с педали газа и снизить скорость со 130 до максимум 110 километров в час. Специального знака ограничения скорости не установлено. Муниципальные власти Писека рассматривают около тысячи нарушений только на этом участке.
Новая система начала измерять скорость между Прагой и Писеком в конце января. «Я думаю, что на автостраде мозг водителя настроен на то, что он ожидает знак ограничения скорости, а не просто знак, обозначающий другую дорогу. Между тем, скоростная дорога там выглядит так, как будто автострада продолжается. Я убежден, что это путаница, а измерения на этом участке — ловушка для водителей», — сказал водитель, получивший штраф за превышение скорости в Писеке.

По мнению эксперта по дорожному движению Романа Будского из платформы Vize 0, водители не успевают реагировать на знаки за небольшим холмом. «Водители должны быть вовремя проинформированы о том, что произойдут серьезные изменения. Должен быть какой-то знак, например, за километр до этого участка», — считает он.

Мэр Писека Михал Чапек подтвердил, что на этом участке власти рассматривают сотни штрафов. «На самом деле, там ничего не изменилось. Этот участок был таким же и до открытия новой части автомагистрали. Однако водители часто бывают невнимательны. Я езжу там каждый день, и, с моей точки зрения, никаких проблем нет», — сказал мэр.

На новом участке автомагистрали D4 установлено почти двести камер, датчики скорости и веса, а также множество других аппаратов измерения.

Однако он признался, что если бы вопрос о знаках обсуждался снова, то он тоже был бы за то, чтобы установить знак, предупреждающий водителей об ограничении скорости в 110 километров. «Но даже в таком виде есть синий знак для дороги для автотранспорта, где разрешено ехать с указанной максимальной скоростью», — размышляет мэр.

После открытия D4 мэрия Писека обратилась к полицейским с вопросом, можно ли на участке скоростной дороги, который соединяется с автобаном, ехать со скоростью 130 км/ч. Однако полиция отклонила эту просьбу. По их словам, скорость в 100 км/ч на этом участке дороги была бы небезопасной.

Но если речь идет о безопасности, то непонятно, почему ей не может помочь установка знаков, прямо указывающих на ограничение скорости, что, как предполагается, побудит водителей снизить скорость.

Адам Колоушек, представитель регионального управления транспорта, не видит принципиальных причин для изменения обозначений. «Этот участок размечен так же, как и многие другие, и водители либо платят за свое невежество, либо просто едут слишком быстро и не обращают внимания на правила», — сказал Колоушек.

Петр Альтман, владелец автошколы в Писеке, отмечает, что решение с разметкой не является идеальным. «Характер дороги там не меняется. Например, посередине должна быть сплошная линия и знак ограничения скорости. Но это точно не ловушка для водителей, потому что дорожные знаки для автотранспорта хорошо видны», — говорит Альтман. Он отметил, что за превышением скорости часто стоит невнимательность, но он также сталкивается с незнанием дорожных знаков.

Новый участок между Прагой и Писеком протяженностью 48 километров имеет в общей сложности восемь измерительных станций. Кроме того, на каждой стороне дороги установлены весы для грузовиков. Каждый день система случайным образом выбирает по одной станции в каждом направлении для измерения скорости водителей. Самый длинный участок составляет около трех километров. Превышение 130-километрового ограничения скорости фиксируется диспетчерами в операционном центре.
Чехия Автомобили
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