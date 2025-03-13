В результате ДТП автокран серьезно повредил автобус в Праге
17 марта 2025
09:00
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Автобус общественного транспорта получил значительные повреждения в результате столкновения с автокраном в понедельник утром на улице Европска. Стрела крана разорвала всю правую половину транспортного средства. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
Столкновение произошло на улице Европска в Праге 6, недалеко от выезда с автозаправочной станции, в направлении из аэропорта в центр. По словам очевидцев, кран выезжал с автозаправочной станции.
«Выехав на дорогу, он разорвал практически всю правую сторону автобуса своей стрелой и бампером. Стекло летело во все стороны», — рассказал корреспонденту Novinky.cz один из свидетелей происшествия. В автобусе находилось несколько пассажиров.
Поврежденный автобус остался стоять в правой полосе, в то время как левая полоса оставалась проезжей. Несмотря на то, что на место происшествия выехали парамедики, ДТП обошлось без пострадавших.
«Это столкновение между автобусом и автокраном. В результате аварии никто не пострадал. Водители все уладили с помощью Европротокола. Правая полоса движения перекрыта, последствия аварии будут устранены на месте», — сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
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