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Грубого нарушения служебных обязанностей не было. Агрессивный водитель трамвая прекратил сотрудничество с DPP по соглашению сторон

Новости и статьи
19 марта 2025
08:00
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Сотрудник транспортной компании, который выкинул из пражского трамвая украинского дедушку, бабушку и их внука, не дождался сурового наказания за свое грубое поведение. Вместо этого по соглашению сторон с ним прекратили сотрудничество. Для работодателей крайне сложно ссылаться на статью о грубом нарушении трудовой дисциплины.
«Ты не имеешь никакого права находиться в этой стране», — кричал водитель пражского трамвая в четверг, 27 февраля, на дедушку из Украины и бабушку, которые ехали в трамвае №7 вместе с внуком. «Выходите, или я вызову полицию», — продолжил водитель в агрессивном тоне на видео, замахнувшись на мужчину.

«То, как водитель повел себя в дорожной ситуации, является полным нарушением не только внутренних правил DPP, но и чешского законодательства и хороших манер», — отреагировала на инцидент представительница транспортной компании. Она добавила, что они не терпят и не будут терпеть поведение водителя.

Вскоре после этого транспортная компания рассталась с агрессивным водителем трамвая. Однако она не сообщила, на каких условиях.

Информация была получена журналистами после запроса в соответствии с Законом о свободе информации.

«Трудовые отношения с водителем были прекращены по соглашению сторон на основании статьи 49 Трудового кодекса от 3 марта 2025 года. Соглашение не предусматривало выплату выходного пособия или другого вознаграждения», — сообщил руководитель юридического отдела DPP.

Несмотря на то, что сама компания резко осудила действия своего сотрудника за «полное противоречие правилам внутреннего распорядка, законам и нормам морали», она не стала применять к нему статью о грубом нарушении трудовой дисциплины, предпочтя вместо этого использовать увольнение по соглашению сторон.

Причина проста — такая процедура гораздо проще для компании с юридической точки зрения. «Мы выбрали наименее сложный и быстрый способ расторгнуть трудовые отношения с водителем в соответствии с Трудовым кодексом», — говорит руководитель отдела коммуникаций крупнейшей муниципальной компании Праги.

Менеджер по персоналу из Axial также согласен с тем, что прекращение трудовых отношений из-за грубого нарушения трудовой дисциплины — сложный путь для работодателя.

«Если работодатель хочет уволить кого-то за особо грубое нарушение трудовой дисциплины в соответствии со статьей 55 Трудового кодекса, то эта статья очень специфична, поскольку в ней не уточняется, что подразумевается под грубым нарушением трудовой дисциплины», — отмечает HR-специалист.

Работодатели предпочитают расставаться с работниками по взаимному согласию, хотя бы потому, что любой другой способ может быть впоследствии оспорен с юридической точки зрения. 

Из видеозаписи не ясно, что предшествовало конфликту, но, как сообщается, спор между водителем и пассажирами начался из-за того, что маленький ребенок коснулся сиденья своей обувью. 

Однако реакция водителя ни в коем случае не оправдана, даже по мнению уполномоченного правительства по правам человека.

«Для меня крайне важно, чтобы водитель больше не работал в транспортной компании, и то, было ли это по договоренности, не играет никакой роли. Транспортная компания очень ответственно подошла к этому вопросу и даже планирует провести профилактический тренинг для своих сотрудников, чтобы предотвратить насилие с их стороны», — говорит уполномоченный.

Полиция также расследует конфликт в трамвае №7 и ранее обращалась к свидетелям с просьбой рассказать о случившемся. «У нас нет ничего нового по этому вопросу», — сказал представитель полиции.
трамвай Чехия увольнения украинцы
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