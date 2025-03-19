В Праге из-за сообщений о бомбе эвакуировали концертный зал и Смиховский вокзал

В полицию поступило сообщение о бомбе в Lucerna примерно в 20:30 в четверг. В это время в комплексе на Штепанской улице проходил концерт певицы Катержины Марии Тихи, выпускной бал и кинофестиваль One World. Около 2 000 человек находились внутри, и их пришлось эвакуировать.



«Мы расследуем анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в Люцерне. Мы также пытаемся поймать злоумышленников. На место происшествия направляются саперы», — заявил представитель полиции Ричард Хрдина.



Позже он добавил, что в Lucerna и на станции Смихов ничего не было найдено. «В обоих местах были проведены поиски, которые дали отрицательные результаты», — сказал он, добавив, что полиция разыскивает анонима.



По словам корреспондента CTK, около 21:00 сотни людей стояли вокруг Lucerna. Некоторые из них не успели забрать свою одежду из раздевалок. Полицейские сказали им, что это будет возможно только после пиротехнической проверки.



Движение трамваев на участке Лазарска — Йиндржишска было ненадолго прервано из-за сообщения о бомбе. Транспорт был перенаправлен, сообщила компания Ropid в сети X. Движение трамваев было восстановлено после 21:00.



Эвакуация железнодорожного вокзала



Пиротехники также были вынуждены отправиться на станцию Смихов, где аноним снова сообщил о бомбе. «Поезда проходят только через станцию в связи с закрытием и эвакуацией железнодорожного вокзала». Полиция Чешской Республики занимается этим вопросом, — сказал Мартин Кавка, пресс-секретарь железнодорожной администрации. Движение на станции было восстановлено в 22:07 после пиротехнической проверки.



Десятки полицейских и пожарных, включая парамедиков, были задействованы в рейдах в двух местах в Праге.