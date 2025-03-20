Четверть миллиона за один вечер. Полиция штрафовала водителей у Баррандовского моста в Праге

Около 22:00 полицейские начали выезжать на Баррандовский мост в обоих направлениях. На месте происшествия находилось более 70 полицейских и несколько таможенников, а также сотрудники муниципальной полиции.



Полицейские останавливали все автомобили наугад, но особое внимание уделяли подозрительным машинам, иностранцам и грузовикам. В течение нескольких минут за происходящим с воздуха наблюдал вертолет воздушной службы.



Большая часть остановленных машин — такси. «Проверки были направлены также на автомобили такси и других контрактных перевозчиков. Сотрудники полиции выявили большое количество нарушений правовых условий эксплуатации контрактных перевозок. У одного водителя было обнаружено поддельное водительское удостоверение», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.



На место происшествия также выехала специальная группа сотрудников муниципальной полиции, занимающаяся вопросами такси. Патруль обнаружил одного таксиста, прибывшего из Турции, под воздействием наркотиков. Также было обнаружено несколько машин без действующего техосмотра, а у одного водителя забрали регистрационные знаки за долги перед муниципалитетом. Один иностранец африканского происхождения был оштрафован на 10 000 чешских крон за то, что у него вообще не было документов таксиста. Команда проверила в общей сложности 74 таксиста.



Большинство водителей были иностранцами. Один из них, гражданин Узбекистана, просил убежище в Чехии и занимался извозом без соответствующих разрешений. Молодой женщине, ехавшей с ним, тоже не повезло — ее поездка, как и водителя, закончилась на месте.



На досмотре также присутствовал кинологи из Таможенной службы с собакой, обученной поиску табачных изделий, которая в основном проверяла багаж из фургонов на предмет обнаружения несанкционированного количества сигарет и других табачных изделий.



250 правонарушений и более четверти миллиона крон штрафов



В ходе операции полицейские раскрыли двенадцать человек, объявленных в общенациональный розыск. На четырех человек были выданы ордера на арест, троих приказано доставить в тюрьму, еще трое разыскиваются по месту жительства, один человек числится пропавшим без вести и еще один должен быть доставлен.



В ходе операции полицейские проверили 1303 человека, 452 из которых были иностранцами, и 1008 транспортных средств. В общей сложности они выявили 250 правонарушений, 198 из которых были раскрыты на месте. Штрафы составили 219 500 чешских крон.



Четверо из остановленных водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, один из них отказался от теста на наркотические и психотропные вещества. На контрольно-пропускном пункте в направлении Крчи полиция остановила молодого человека на BMW после полуночи. Как выяснилось впоследствии, при нем было несколько граммов кристаллического вещества, вероятно, кокаина. После более тщательного досмотра автомобиля и водителя они обнаружили десятки пакетов с наркотиками, которые постепенно складывали в багажник машины.