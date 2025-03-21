Водитель такси в Остраве выехал на перекресток на красный свет. Шесть пострадавших

«Авария произошла в субботу около 17:00 в Остраве на улице Вышковицкой. Тридцатитрехлетний водитель такси, проезжая перекресток с Югославской улицей, проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток. Там он столкнулся с проезжавшей мимо Octavia, за рулем которой находился сорокавосьмилетний мужчина», — рассказала пресс-секретарь полиции Остравы Павла Йироушкова.



Она добавила, что после столкновения один из автомобилей оказался на трамвайных путях. «В результате аварии пострадали водитель такси и человек, которого он перевозил, женщина с двумя детьми. Никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнем безопасности», — описала инцидент Йироушкова.



По словам пресс-секретаря, водитель сбитой Octavia и его пассажирка также получили серьезные травмы.



«Все они были доставлены в больницу врачами скорой помощи. Тесты на алкоголь у обоих водителей оказались отрицательными. Расследованием происшествия занимаются криминальные следователи Остравы, которые возбудили уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности», — резюмировала представительница полиции.



По словам Лукаша Гумпеля, пресс-секретаря Моравско-Силезской службы скорой помощи, парамедикам пришлось оказывать доврачебную неотложную помощь четырем участникам аварии.



«Две женщины средних лет получили травмы конечностей. Также была оказана помощь двум детям — дошкольнику и ребенку школьного возраста. Первичный осмотр выявил травмы позвоночника, конечностей и головы», — пояснил Гумпл.



Женщина и ее дети были доставлены в университетскую больницу Остравы, а другая женщина — в городскую больницу Остравы.



После того как происшествие было зарегистрировано полицией, командир отделения вызвал на место происшествия эвакуатор Bizon. С помощью гидравлического манипулятора он вытащил разбитый автомобиль с трассы на дорогу. «Во время тушения пожара пожарные ликвидировали утечку жидкости из автомобилей и очистили дорогу от обломков», — сказал Петр Андрашко, пресс-секретарь Моравско-Силезской пожарной охраны.



Движение трамваев в направлении центра Остравы было полностью закрыто на время проведения аварийно-восстановительных работ.