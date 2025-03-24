Рабочий бросил палету на голову украинца на стройке и отказался выплачивать ему компенсацию
25 марта 2025
22:00
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Рабочий, судимый за нанесение ущерба здоровью, придумал интересную защиту после того, как сбросил с крыши деревянную палету и ударил стоявшего внизу коллегу по голове. Он должен был выплатить компенсацию пострадавшему работнику, но отказался это сделать, утверждая, что пострадавший украинец находился на стройке незаконно и поэтому не должен был стоять там, куда упал поддон. В суде ему не удалось добиться успеха.
Инцидент произошел в конце 2021 года на строительной площадке на территории одной из компаний в регионе Трутнов. Рабочий, видимо, не захотел возиться с поддоном и, несмотря на запрет сбрасывать что-либо с крыши, сбросил поддон с высоты почти девяти метров. Почти 60-килограммовый поддон упал прямо на украинского рабочего, стоявшего внизу, и ударил его по голове.
К счастью, на мужчине была каска, но он все равно получил сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы. Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности, а гражданское правосудие обязало его выплатить пострадавшему около 150 000 крон в качестве компенсации.
Мужчина защищался, утверждая, что украинец находился в Чехии незаконно, поскольку у него не было вида на жительство и он работал без разрешения на работу. Именно отсутствие этих разрешений, по его словам, привело к выводу, что он не должен платить.
Но выиграть в суде ему не удалось. Трутновский районный суд и краевой суд в Градец-Кралове пришли к выводу, что разрешение на работу было бы бесполезно для пострадавшего, когда паллет упал ему на голову, и никак не защитило бы его, а также не сделало бы его травмы менее тяжелыми.
Но осужденный не согласился с таким объяснением и подал апелляцию в Верховный суд. Суд просили рассмотреть вопрос о том, должна ли защита людей, нелегально находящихся в стране, быть такой же, как у людей, соблюдающих правила проживания и работы в Чехии.
Но он потерпел неудачу в коллегии Верховного суда под председательством Ганы Тихи. В решении, опубликованном на днях на официальной доске объявлений, судьи отметили, что даже незаконно находящиеся в стране лица не могут быть лишены права на возмещение нематериального вреда здоровью, если он был причинен в результате противоправных действий другого лица.
Верховный суд постановил, что осужденный нарушил закон своим поведением, к которому потерпевший не причастен, хотя и нарушил правовые нормы, касающиеся нелегального труда иностранцев или регулирования миграции.
«С учетом того, как подсудимый обращался с поддоном, формальные недостатки разрешения на проживание и работу со стороны потерпевшего не изменили ход несчастного случая и поэтому не имеют значения с точки зрения юридически значимых причин несчастного случая», — добавили судьи.
К счастью, на мужчине была каска, но он все равно получил сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы. Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности, а гражданское правосудие обязало его выплатить пострадавшему около 150 000 крон в качестве компенсации.
Мужчина защищался, утверждая, что украинец находился в Чехии незаконно, поскольку у него не было вида на жительство и он работал без разрешения на работу. Именно отсутствие этих разрешений, по его словам, привело к выводу, что он не должен платить.
Но выиграть в суде ему не удалось. Трутновский районный суд и краевой суд в Градец-Кралове пришли к выводу, что разрешение на работу было бы бесполезно для пострадавшего, когда паллет упал ему на голову, и никак не защитило бы его, а также не сделало бы его травмы менее тяжелыми.
Но осужденный не согласился с таким объяснением и подал апелляцию в Верховный суд. Суд просили рассмотреть вопрос о том, должна ли защита людей, нелегально находящихся в стране, быть такой же, как у людей, соблюдающих правила проживания и работы в Чехии.
Но он потерпел неудачу в коллегии Верховного суда под председательством Ганы Тихи. В решении, опубликованном на днях на официальной доске объявлений, судьи отметили, что даже незаконно находящиеся в стране лица не могут быть лишены права на возмещение нематериального вреда здоровью, если он был причинен в результате противоправных действий другого лица.
Верховный суд постановил, что осужденный нарушил закон своим поведением, к которому потерпевший не причастен, хотя и нарушил правовые нормы, касающиеся нелегального труда иностранцев или регулирования миграции.
«С учетом того, как подсудимый обращался с поддоном, формальные недостатки разрешения на проживание и работу со стороны потерпевшего не изменили ход несчастного случая и поэтому не имеют значения с точки зрения юридически значимых причин несчастного случая», — добавили судьи.
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