Управление по защите конкуренции отменяет выбор победителя контракта на строительство линии метро D в Праге
26 марта 2025
11:30
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Петр Млсна, председатель Управления по защите конкуренции (ÚOHS), отменил выбор подрядчика на строительство второй части метро D из-за нарушения принципов прозрачности при оценке заявок. Пражская транспортная компания (DPP) должна провести повторную оценку заявок и выбрать победителя. Первоначально победителем тендера был признан консорциум во главе с компанией Subterra, предложивший цену около 30 миллиардов крон. Однако Strabag и консорциум Porr, Vinci и Marti (PVM) оспорили решение антимонопольного органа.
Subterra не согласна с решением, но, по словам ее представителя, компания готова продолжить участие в конкурсе. DPP уважает решение органа и приступит к повторной оценке квалификации и рекомендаций участников торгов. На рассмотрении находятся предложения от ассоциации Subterra и Strabag.
Одним из ключевых решений Управления является исключение из конкурса ассоциации PVM, что повлияет на возможность DPP заключить контракт с победителем торгов и начать строительство следующего участка метро. Решение антимонопольного ведомства также отменяет аналогичные разбирательства, связанные с тендерным процессом.
Строительство линии метро D было начато в 2022 году. Первый участок между станциями Pankrác и Olbrachtova уже строится. За ним должен последовать участок от Olbrachtova до Nové Dvory, а затем еще один участок до Depo Písnice. Из-за продолжающихся споров завершение всего проекта было отложено, первоначально предполагалось, что это будет 2029 год, теперь ввод в эксплуатацию намечен на 2031 год.
Заместитель мэра Зденек Гржиб выразил сожаление по поводу влияния конкурентной борьбы на тендерный процесс, подчеркнув, что это престижный контракт, которого с нетерпением ждут пражане. Он надеется, что окончательное решение будет принято как можно скорее.
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