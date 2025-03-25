105-летняя пассажирка автомобиля, врезавшегося в автобусную остановку в Праге, скончалась в больнице
27 марта 2025
13:00
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105-летняя женщина получила серьезные травмы после того, как водитель BMW въехал в трамвайную остановку. Она скончалась после того, как была доставлена в больницу в воскресенье вечером. Полиция расследует это дело как убийство по неосторожности. Женщина сидела на переднем пассажирском сиденье.
«До сих пор авария расследовалась по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, но теперь она переквалифицирована в убийство по неосторожности», — сообщила представитель полиции Ева Кропачова.
65-летний водитель BMW, очевидно, не справился с управлением на мокрой дороге, пробил ограждение и врезался в трамвайную остановку. Он сбил женщину на остановке, но она не получила травм, угрожающих жизни.
В машине сидела 105-летняя пенсионерка, которая также получила травмы. «Женщина сидела в машине на переднем сиденье», — сказала Кропачова.
Точную причину аварии выясняют сотрудники отдела по расследованию дорожных происшествий.
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