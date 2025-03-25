США отменили решение о прекращении финансирования Радио Свободная Европа
27 марта 2025
22:00
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Администрация президента Дональда Трампа отменила свое предыдущее решение о прекращении финансирования Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) в попытке положить конец судебному процессу по этому вопросу, сообщает The Independent со ссылкой на письмо, направленное руководству радиостанции Агентством США по глобальным медиа (USAGM).
Это произошло вскоре после того, как американский суд вынес предварительный запрет на прекращение попыток прекратить финансирование радиостанции. Радиостанция, базирующаяся в Праге, считает, что не может лишиться денег, которые Конгресс уже выделил ей на этот финансовый год, поскольку это нарушило бы федеральное законодательство, и оспорила действия администрации в суде.
Во вторник суд приостановил рассмотрение дела, заявив, что руководство USAGM не может, по словам судьи, «одним предложением, не содержащим практически никаких объяснений, заставить RFE/RL закрыться — даже если президент приказал сделать это».
Советник Трампа: Мы можем прекратить грант позже
Кари Лейк, советник президента США Дональда Трампа в USAGM, написал в письме руководителю RFE/RL Стиву Капусу, что USAGM отмени» свое предыдущее уведомление о прекращении грантового соглашения, и поэтому Радио Свободная Европа будет продолжать получать федеральное финансирование в настоящее время.
Представители радиостанции отказались сразу же комментировать события четверга, заявив, что сделают свое заявление позднее.
«Это прекращение не наносит ущерба полномочиям USAGM прекратить действие гранта в более поздний срок, если он сочтет такое прекращение целесообразным в соответствии с действующим законодательством», — сказал Лейк.
Помимо письма в RFE/RL, Лейк также ответил на иск, поданный радиостанцией в попытке урегулировать вопрос, сообщив суду, что решение USAGM о прекращении финансирования станции было отозвано.
Судья также заявил в вынесенном во вторник предварительном постановлении, что USAGM действовал произвольно, приняв решение отозвать грант RFE/RL, который Конгресс уже выделил на деятельность радиостанции, и что его действия нанесут радиостанции «непоправимый ущерб».
Во вторник суд приостановил рассмотрение дела, заявив, что руководство USAGM не может, по словам судьи, «одним предложением, не содержащим практически никаких объяснений, заставить RFE/RL закрыться — даже если президент приказал сделать это».
Советник Трампа: Мы можем прекратить грант позже
Кари Лейк, советник президента США Дональда Трампа в USAGM, написал в письме руководителю RFE/RL Стиву Капусу, что USAGM отмени» свое предыдущее уведомление о прекращении грантового соглашения, и поэтому Радио Свободная Европа будет продолжать получать федеральное финансирование в настоящее время.
Представители радиостанции отказались сразу же комментировать события четверга, заявив, что сделают свое заявление позднее.
«Это прекращение не наносит ущерба полномочиям USAGM прекратить действие гранта в более поздний срок, если он сочтет такое прекращение целесообразным в соответствии с действующим законодательством», — сказал Лейк.
Помимо письма в RFE/RL, Лейк также ответил на иск, поданный радиостанцией в попытке урегулировать вопрос, сообщив суду, что решение USAGM о прекращении финансирования станции было отозвано.
Судья также заявил в вынесенном во вторник предварительном постановлении, что USAGM действовал произвольно, приняв решение отозвать грант RFE/RL, который Конгресс уже выделил на деятельность радиостанции, и что его действия нанесут радиостанции «непоправимый ущерб».
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