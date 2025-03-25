США отменили решение о прекращении финансирования Радио Свободная Европа

Это произошло вскоре после того, как американский суд вынес предварительный запрет на прекращение попыток прекратить финансирование радиостанции. Радиостанция, базирующаяся в Праге, считает, что не может лишиться денег, которые Конгресс уже выделил ей на этот финансовый год, поскольку это нарушило бы федеральное законодательство, и оспорила действия администрации в суде.



Во вторник суд приостановил рассмотрение дела, заявив, что руководство USAGM не может, по словам судьи, «одним предложением, не содержащим практически никаких объяснений, заставить RFE/RL закрыться — даже если президент приказал сделать это».



Советник Трампа: Мы можем прекратить грант позже



Кари Лейк, советник президента США Дональда Трампа в USAGM, написал в письме руководителю RFE/RL Стиву Капусу, что USAGM отмени» свое предыдущее уведомление о прекращении грантового соглашения, и поэтому Радио Свободная Европа будет продолжать получать федеральное финансирование в настоящее время.



Представители радиостанции отказались сразу же комментировать события четверга, заявив, что сделают свое заявление позднее.



«Это прекращение не наносит ущерба полномочиям USAGM прекратить действие гранта в более поздний срок, если он сочтет такое прекращение целесообразным в соответствии с действующим законодательством», — сказал Лейк.



Помимо письма в RFE/RL, Лейк также ответил на иск, поданный радиостанцией в попытке урегулировать вопрос, сообщив суду, что решение USAGM о прекращении финансирования станции было отозвано.



Судья также заявил в вынесенном во вторник предварительном постановлении, что USAGM действовал произвольно, приняв решение отозвать грант RFE/RL, который Конгресс уже выделил на деятельность радиостанции, и что его действия нанесут радиостанции «непоправимый ущерб».