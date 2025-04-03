Полумарафон ограничит движение в Праге в субботу

Полумарафон начнется в 10 утра в Голешовицах, где также состоится финиш. Финиш запланирован примерно на 13:00. Маршрут пройдет через Прагу 1, 2, 5, 7 и 8, особенно в районах вокруг реки Влтавы.



В этих районах заранее будет запрещена парковка. Маршрут должен быть полностью расчищен для безопасности бегунов, поэтому если на нем останутся автомобили, они будут отбуксированы, предупреждает муниципалитет.



Дороги, по которым стартуют спортсмены, также будут закрыты для движения во время забега. Движение будет контролироваться полицией. Улицы и перекрестки вдоль маршрута гонки будут постепенно закрываться с 9 утра до 13:30.



В районе старта и финиша, то есть на набережной Бубенеч от улицы Комунарду до Аргентинской улицы, движение будет закрыто с 6 утра 4 апреля до 8 вечера 5 апреля. На улице Комунарду между набережной и Ятечной улицей въезд будет запрещен 5 апреля с 6 утра до 15:30.