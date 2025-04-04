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Водитель в Праге напал на другого водителя с бейсбольной битой

Новости 420on
6 апреля 2025
11:00
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Жестокое нападение с использованием бейсбольной биты было совершено в Праге в конце марта. После того как два водителя остановились на красный свет на улице Радлицка, один из них выбежал из машины и напал на водителя другого автомобиля и нанес серьезные травмы. Нападение было остановлено только полицейским в штатском, который утихомирил обоих мужчин.
Инцидент произошел 28 марта на улице Radlická на пересечении с улицей U Tyršovy školy около 15:30. Перед перекрестком остановились два автомобиля — легковой Peugeot и машина интернет-магазина продуктов. Однако сразу же после остановки из Peugeot вышел мужчина с бейсбольной битой в руках и напал на другого водителя.

«Он нанес жертве несколько ударов, причинив травмы головы и лица. Нападение было прекращено только сотрудником полиции в штатском, который успокоил обоих участников, а затем передал их вызванному полицейскому патрулю», — описал случай пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

Полиция опросила ряд свидетелей и в настоящее время разыскивает водителя внедорожника Hyundai, перед машиной которого произошел весь инцидент.

«Его показания или любые записи камер видеонаблюдения из его автомобиля важны для правильной оценки дела. Также как и любые другие записи с камер видеонаблюдения водителей, которые проезжали по этому району в момент инцидента и чьи камеры могли зафиксировать происшествие», — добавил Рыбанский.
полиция Автомобили преступность Прага
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