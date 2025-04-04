Водитель в Праге напал на другого водителя с бейсбольной битой

Инцидент произошел 28 марта на улице Radlická на пересечении с улицей U Tyršovy školy около 15:30. Перед перекрестком остановились два автомобиля — легковой Peugeot и машина интернет-магазина продуктов. Однако сразу же после остановки из Peugeot вышел мужчина с бейсбольной битой в руках и напал на другого водителя.



«Он нанес жертве несколько ударов, причинив травмы головы и лица. Нападение было прекращено только сотрудником полиции в штатском, который успокоил обоих участников, а затем передал их вызванному полицейскому патрулю», — описал случай пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.



Полиция опросила ряд свидетелей и в настоящее время разыскивает водителя внедорожника Hyundai, перед машиной которого произошел весь инцидент.



«Его показания или любые записи камер видеонаблюдения из его автомобиля важны для правильной оценки дела. Также как и любые другие записи с камер видеонаблюдения водителей, которые проезжали по этому району в момент инцидента и чьи камеры могли зафиксировать происшествие», — добавил Рыбанский.