Будьте осторожны. Полиция в Чехии 9 апреля проведет Speed Marathon

Выбор мест для наблюдения не случаен и не основан исключительно на решении полицейских — общественность также могла принять участие в выборе, предлагая рискованные места. Затем полиция оценивала эти предложения, например, по частоте голосов, количеству аварий и интенсивности движения в данном месте.



«День и место проведения замеров объявляются заранее, потому что цель мероприятия — оказать профилактическое воздействие на водителей, а не удивить их», — пояснила пресс-секретарь полиции Виолета Сириштова. Цель мероприятия — снизить количество аварий и повысить безопасность дорожного движения.



«Повышенное внимание водителей будет не просто разовым, они вынесут из мероприятия важность соблюдения правил в течение всего года», — добавил Сиристо. Кроме того, результаты мероприятия помогут выявить точки риска, на которые полицейские будут обращать особое внимание.



Хотя полицейские в основном проверяют превышение скорости, они обращают внимание и на другие правонарушения. «Всего за время проведения мероприятия в 2024 году было выявлено 2 166 нарушений правил дорожного движения, из них 1 578 — за превышение скорости. Общая сумма выписанных штрафов составила более 3,5 миллионов чешских крон», — рассказали в полиции.