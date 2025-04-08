Шокирующее ограбление в Праге: пропали более 100 миллионов крон
9 апреля 2025
22:00
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Пражские детективы пытаются распутать дело о крупном ограблении. По данным полиции, похищено более 100 миллионов крон. Полицейские также отследили автомобиль, который, предположительно, имеет отношение к этому делу.
«Мы расследуем предполагаемое ограбление в Праге 8», — сообщила представитель полиции Эва Кропачова. «Однако мы не будем сообщать, сколько денег было украдено или какие-либо другие подробности. Делом занимаются следователи», — добавила она.
Преступление должно было произойти в среду днем в районе Праги 8. Также неясно, кто стал жертвой ограбления — человек, компания или банк, и сколько именно денег было потеряно. Однако, по данным источника Novinky, речь идет о сотнях миллионов крон.
Сегодня днем на улице У Инвалидовны полиция обнаружила черный спортивный автомобиль BMW с иностранным регистрационным знаком, который, как предполагается, имеет отношение к этому делу. Впоследствии автомобиль был увезен эвакуатором.
Ппомощь в расследовании оказал и глава пражского отдела по расследованию убийств. Его отдел в основном занимается убийствами и другими насильственными преступлениями. В исключительных случаях они расследуют и более тяжкие преступления, например крупные ограбления.
Ограбление — это особо тяжкое преступление, при котором преступник применяет насилие или угрозу его применения, чтобы завладеть чужим имуществом — обычно деньгами, телефоном или автомобилем. Это может быть ограбление на улице, в банке, в газетном киоске. Не обязательно всегда только деньги, но и телефон, автомобиль или, например, сумочка. Это одно из самых тяжких преступлений против собственности — оно предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет, а в более серьезных случаях — до 12 лет и более.
Преступление должно было произойти в среду днем в районе Праги 8. Также неясно, кто стал жертвой ограбления — человек, компания или банк, и сколько именно денег было потеряно. Однако, по данным источника Novinky, речь идет о сотнях миллионов крон.
Сегодня днем на улице У Инвалидовны полиция обнаружила черный спортивный автомобиль BMW с иностранным регистрационным знаком, который, как предполагается, имеет отношение к этому делу. Впоследствии автомобиль был увезен эвакуатором.
Ппомощь в расследовании оказал и глава пражского отдела по расследованию убийств. Его отдел в основном занимается убийствами и другими насильственными преступлениями. В исключительных случаях они расследуют и более тяжкие преступления, например крупные ограбления.
Ограбление — это особо тяжкое преступление, при котором преступник применяет насилие или угрозу его применения, чтобы завладеть чужим имуществом — обычно деньгами, телефоном или автомобилем. Это может быть ограбление на улице, в банке, в газетном киоске. Не обязательно всегда только деньги, но и телефон, автомобиль или, например, сумочка. Это одно из самых тяжких преступлений против собственности — оно предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет, а в более серьезных случаях — до 12 лет и более.
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