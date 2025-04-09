Пришли, закрасили, исчезли — налет вандалов на пражское метро попал на видео

11 молодым людям потребовалось всего несколько минут, чтобы нанести краску, после чего они скрылись в метро. Несмотря на двухчасовые поиски, полиция так и не смогла их найти.



Нападение с баллончиками произошло в субботу около 6 часов утра в районе улицы Циглерова в Праге 9. 11 молодых людей с капюшонами, шарфами и масками на лицах побежали в сторону станции метро Rajská zahrada. На некоторых из них надеты маленькие экшен-камеры. На руках перчатки, некоторые хулиганы несли пакеты. Почти все были в черном.



На кадрах, опубликованных полицией в начале недели, видно, как группа выбегает на платформу и начинает готовиться к нападению. Тем временем пассажиры выходят из вагона.



«После того как все вышли, они вручную закрыли двери трех вагонов и менее чем за две минуты полностью закрасили их граффити. Несколько информаторов немедленно позвонили по номеру 158, и оперативный сотрудник направил на место происшествия несколько патрулей полицейских», — рассказал представитель полиции Ричард Хрдина.



Закончив «работу», молодые люди собрались в конце платформы и скрылась в тоннеле. Некоторые из них освещали себе дорогу налобными фонариками, постепенно сбрасывая свое снаряжение.



«На глазах у полицейских „распылители“ запрыгнули в тоннель метро и побежали по нему в направлении станции Черни-Мост. По этой причине движение было немедленно прервано, и почти два часа велись поиски в метро и вокруг него. Полицейским не удалось поймать ни одного из них на месте, поэтому они восстановили движение и начали просматривать записи с камер», — говорит Хрдина.





Группа нанесла ущерб в размере около 100 000 крон, забрызгав 60 квадратных метров поверхности вагона метро.



Делом занимаются следователи уголовного розыска, которые просят помощи у свидетелей происшествия. Хотя нападение произошло в начале выходных, в метро в это время было довольно много людей. В социальных сетях стало появляться большое количество видео от очевидцев, находившихся как на платформе, так и в метро.



«Все видеозаписи, появившиеся в социальных сетях, необходимо сохранить в оригинальном качестве, и мы также просим всех, у кого есть кадры с подозреваемыми, позвонить по телефону 158», — сказал представитель полиции.



Исполнители этого, судя по всему, тщательно подготовленного и организованного нападения подозреваются в нанесении ущерба имуществу, и им грозит до года тюрьмы. Пока неясно, являются ли они взрослыми или несовершеннолетними.