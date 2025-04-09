Пришли, закрасили, исчезли — налет вандалов на пражское метро попал на видео
10 апреля 2025
15:00
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Организованные, в масках и хорошо подготовленные. Полицейские разыскивают группу хулиганов, совершивших акт вандализма в метро на станции Rajská zahrada.
11 молодым людям потребовалось всего несколько минут, чтобы нанести краску, после чего они скрылись в метро. Несмотря на двухчасовые поиски, полиция так и не смогла их найти.
Нападение с баллончиками произошло в субботу около 6 часов утра в районе улицы Циглерова в Праге 9. 11 молодых людей с капюшонами, шарфами и масками на лицах побежали в сторону станции метро Rajská zahrada. На некоторых из них надеты маленькие экшен-камеры. На руках перчатки, некоторые хулиганы несли пакеты. Почти все были в черном.
На кадрах, опубликованных полицией в начале недели, видно, как группа выбегает на платформу и начинает готовиться к нападению. Тем временем пассажиры выходят из вагона.
«После того как все вышли, они вручную закрыли двери трех вагонов и менее чем за две минуты полностью закрасили их граффити. Несколько информаторов немедленно позвонили по номеру 158, и оперативный сотрудник направил на место происшествия несколько патрулей полицейских», — рассказал представитель полиции Ричард Хрдина.
Закончив «работу», молодые люди собрались в конце платформы и скрылась в тоннеле. Некоторые из них освещали себе дорогу налобными фонариками, постепенно сбрасывая свое снаряжение.
«На глазах у полицейских „распылители“ запрыгнули в тоннель метро и побежали по нему в направлении станции Черни-Мост. По этой причине движение было немедленно прервано, и почти два часа велись поиски в метро и вокруг него. Полицейским не удалось поймать ни одного из них на месте, поэтому они восстановили движение и начали просматривать записи с камер», — говорит Хрдина.
Нападение с баллончиками произошло в субботу около 6 часов утра в районе улицы Циглерова в Праге 9. 11 молодых людей с капюшонами, шарфами и масками на лицах побежали в сторону станции метро Rajská zahrada. На некоторых из них надеты маленькие экшен-камеры. На руках перчатки, некоторые хулиганы несли пакеты. Почти все были в черном.
На кадрах, опубликованных полицией в начале недели, видно, как группа выбегает на платформу и начинает готовиться к нападению. Тем временем пассажиры выходят из вагона.
«После того как все вышли, они вручную закрыли двери трех вагонов и менее чем за две минуты полностью закрасили их граффити. Несколько информаторов немедленно позвонили по номеру 158, и оперативный сотрудник направил на место происшествия несколько патрулей полицейских», — рассказал представитель полиции Ричард Хрдина.
Закончив «работу», молодые люди собрались в конце платформы и скрылась в тоннеле. Некоторые из них освещали себе дорогу налобными фонариками, постепенно сбрасывая свое снаряжение.
«На глазах у полицейских „распылители“ запрыгнули в тоннель метро и побежали по нему в направлении станции Черни-Мост. По этой причине движение было немедленно прервано, и почти два часа велись поиски в метро и вокруг него. Полицейским не удалось поймать ни одного из них на месте, поэтому они восстановили движение и начали просматривать записи с камер», — говорит Хрдина.
Группа нанесла ущерб в размере около 100 000 крон, забрызгав 60 квадратных метров поверхности вагона метро.
Делом занимаются следователи уголовного розыска, которые просят помощи у свидетелей происшествия. Хотя нападение произошло в начале выходных, в метро в это время было довольно много людей. В социальных сетях стало появляться большое количество видео от очевидцев, находившихся как на платформе, так и в метро.
«Все видеозаписи, появившиеся в социальных сетях, необходимо сохранить в оригинальном качестве, и мы также просим всех, у кого есть кадры с подозреваемыми, позвонить по телефону 158», — сказал представитель полиции.
Исполнители этого, судя по всему, тщательно подготовленного и организованного нападения подозреваются в нанесении ущерба имуществу, и им грозит до года тюрьмы. Пока неясно, являются ли они взрослыми или несовершеннолетними.
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