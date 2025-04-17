Государственный интернет-магазин для покупки виньеток предупреждает о мошенническом сайте
18 апреля 2025
21:00
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Водителям следует остерегаться мошеннического сайта, имитирующего официальный портал по продаже виньеток edalnice.cz. Мошеннический сайт не имеет ничего общего с официальным ресурсом. Хотя он содержит правильный прейскурант, водители после оплаты не получат ничего. На проблему указало в пресс-релизе предприятие Cendis, которое управляет государственным электронным магазином. Полиция занимается расследованием дела.
«Клиент не получает никакой виньетки после оплаты. Со счета часто списывается непропорционально большая сумма, которая может достигать нескольких тысяч крон», — сказала Радка Настоупилова, пресс-секретарь государственного предприятия.
Полиция сообщила в сети X, что расследует эту аферу. «Пожалуйста, распространите это предупреждение», — добавили там.
Мошеннический сайт — edalnices.com. Не переходите туда.
Cendis также регулярно предупреждает о сайтах, которые выглядят как официальные интернет-магазины, но взимают плату за обработку сверх стоимости покупки марки. Таким образом, люди платят больше, чем положено по официальному прейскуранту. Список таких сайтов можно найти на сайте Министерства транспорта.
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