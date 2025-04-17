Государственный интернет-магазин для покупки виньеток предупреждает о мошенническом сайте

«Клиент не получает никакой виньетки после оплаты. Со счета часто списывается непропорционально большая сумма, которая может достигать нескольких тысяч крон», — сказала Радка Настоупилова, пресс-секретарь государственного предприятия.





Полиция сообщила в сети X, что расследует эту аферу. «Пожалуйста, распространите это предупреждение», — добавили там.





Мошеннический сайт — edalnices.com. Не переходите туда.





Cendis также регулярно предупреждает о сайтах, которые выглядят как официальные интернет-магазины, но взимают плату за обработку сверх стоимости покупки марки. Таким образом, люди платят больше, чем положено по официальному прейскуранту. Список таких сайтов можно найти на сайте Министерства транспорта.