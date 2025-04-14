Куда уходят штрафы с автострад: пополнение муниципальных бюджетов, в некоторых местах на десятки миллионов

До недавнего времени водители на чешских дорогах сталкивались с постоянными камерами контроля скорости только в туннелях или на участках пражской кольцевой дороги. Больше нигде, если только это не было временным решением во время модернизации D1, когда радары следили за соблюдением водителями ограничения скорости в 80 км/ч на узких участках во время ремонта.





После завершения в прошлом году строительства автомагистрали D4 на юге Чехии водители найдут их на восьми открытых участках в обоих направлениях. Радары установлены там постоянно.





«На этом недавно построенном и реконструированном участке 22 января этого года было начато постоянное измерение скорости, которое является пилотным проектом во всей Чешской Республике», — сказал Ян Новак, глава транспортного управления Пршибрама.





Доходы от штрафов делятся между центрально-чешским городом Пршибрам и южно-чешским городом Писек.





Для Пршибрама и Писека это пока не основной источник дохода. Бюджет обоих городов составляет около 1,5 миллиарда чешских крон. С другой стороны, хотя поначалу водители были осторожны на новом участке автомагистрали D4 и не слишком рисковали, теперь, похоже, они почти сорвались с цепи.





Только за февраль водители в Пршибраме собрали почти 300 000 чешских крон, а в Писеке к началу апреля им пришлось заплатить уже более 1,6 миллиона чешских крон.





«Эти деньги еще не поступили в наш бюджет. В будущем мы хотим использовать их для профилактики дорожного движения, а также направить на большой проект по установке системы камер в школах», — сказал мэр Пршибрама Ян Конвалинка.

Город Общая сумма сбора в 2024 году (чешские кроны) Усти-над-Лабем 22 178 930 Черношице 15 958 440 Ловошице 10 994 670 Ржичаны 5 151 601 Прага 12 4 626 500 Радотин 3 705 000 Острава 3 025 556 Пржештице 1 788 100 Голице 86 500

Говорят, что в городе достаточно чиновников, чтобы справиться с этой задачей, то есть разобраться с правонарушениями водителей и привлечь их к ответственности в случае неуплаты. «Посмотрим, как это будет развиваться», — отметил он.



Говорят, что в городе достаточно чиновников, чтобы справиться с этой задачей, то есть разобраться с правонарушениями водителей и привлечь их к ответственности в случае неуплаты. «Посмотрим, как это будет развиваться», — отметил он.

Но в список городов, обогащающих свои бюджеты за счет штрафов, взимаемых с дорожных счетчиков, попали и небольшие муниципалитеты. «Некоторые видят только доходы и не замечают расходов, которые стоят за службой по борьбе с нарушениями правил дорожного движения», — отметил Томаш Хмелик, мэр Пржештице, городка с населением в семь тысяч человек. Под них подпадает туннель Валик на автостраде D5.





В прошлом году чиновники собрали с водителей около двух миллионов крон штрафов. «Пржештице ежегодно оперирует примерно 250 миллионами чешских крон, поэтому доход от штрафов водителей на участке автобана не очень значителен», — сказал он.





В прошлом году больше всех в стране собрал город Усти-над-Лабем, в ведении которого находятся туннели Радейчин и Паненска на автобане D8, ведущем в Германию.





В прошлом году здесь было оштрафовано более 65 000 водителей за то, что они ехали быстрее, чем следовало. В результате им пришлось заплатить городу более 22 миллионов чешских крон. Ловосице, которое вместе с Усти-над-Лабем управляет правонарушениями водителей в Радейчинском туннеле, а также отвечает за туннель Працковице, в прошлом году собрало 11 миллионов.





Муниципалитеты вокруг Праги, к которым относится Пражская кольцевая дорога, также получают деньги от нерадивых водителей на автомагистралях. Это Ржичаны, Радотин, Прага 12 и Черношице.





«Без этих денег мы не можем представить себе сегодняшнего дня и, возможно, даже не смогли бы функционировать», — сказал Филипп Коржинек, мэр города Черношице. Он пояснил, что с точки зрения всей страны Черношице находится в крайнем положении, но в негативном смысле. Его ведомство осуществляет государственное управление всем районом Прага-Запад, а это 79 муниципалитетов.

Нарушение (вне населённого пункта) Штраф на месте (CZK) Штраф в административном порядке (CZK) Штрафные баллы / дополнительные меры Превышение скорости до 10 км/ч до 1500 от 2000 до 5000 – Превышение скорости на 10–30 км/ч от 1500 до 2000 от 2000 до 5000 2 штрафных балла Превышение скорости более чем на 30 км/ч от 2500 до 3500 от 4000 до 10000 4 штрафных балла Превышение скорости более чем на 50 км/ч не предусмотрено от 7000 до 25000 6 штрафных баллов и лишение прав на 6–18 месяцев

«Сам город совсем небольшой, всего 7 500 жителей, но мы следим за районом, который быстро рос в прошлом и продолжает расти. Сегодня здесь проживает 160 000 человек, и необходимое количество чиновников должно соответствовать этому», — продолжает он.





Поэтому сотрудники его ведомства должны заниматься всем: выдачей документов, строительством и торговлей, зонированием и планированием, а также выдачей лицензий на рыбную ловлю и охоту.





По словам Коржинека, Черношице не получает от государства достаточно денег на содержание государственной администрации, потому что сумма зависит от численности населения Черношице и количества детей в школах, а не от общей численности населения района.





«Поэтому мы используем деньги от этих штрафов для работы муниципальной власти. Мы недавно подсчитали, что зарплата чиновников и другие операции поглощают все, что мы получаем от государства, от административных сборов и от доходов штрафного характера», — сетует Коржинек.





«Это очень желанный для нас доход, потому что, к сожалению, государство не организовало его таким образом, чтобы его можно было финансировать», — добавил он о штрафах на дорогах.





Ржичаны находятся в другом положении. В прошлом году они вложили собранные пять миллионов в ремонт дорог и тротуаров.





Карловы Вары также имеют «интересный» доход. Под их юрисдикцию попадает главная дорога от Праги до Вар. Это дорога первого класса.





По словам Яна Копала, представителя местного муниципалитета, в прошлом году водители заплатили в казну Карловых Вар 3,5 миллиона чешских крон за превышение скорости.