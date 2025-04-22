Пенсионерка ударила чужого ребенка. За это ее оштрафовали на 500 крон

Инцидент, на который обратили внимание родители девочки, произошел в апреле прошлого года на одной из улиц пражского района Дейвице. Тогда 10-летняя школьница, направлявшаяся на занятия по гимнастике во время одной из своих первых самостоятельных поездок без родителей, получила пощечину от пожилой женщины. Удар был настолько неожиданным, что школьница выронила мобильный телефон. Затем она подняла его и, не говоря ни слова, убежала.





Однако нашелся свидетель происшествия, которому действия пенсионерки показались настолько неприемлемыми, что он не только продолжил следить за ней, но и сообщил в полицию.





Пенсионерка сначала заявила прибывшим полицейским, что шла по правой стороне тротуара, а девочка бросилась на нее из-за угла. Она рассказала, что протянула руку, и девочка сама налетела на раскрытую ладонь. Но в последующей беседе со свидетелем инцидента она призналась в «воспитательных мерах».





«Это дело принципа. Ребенок не должен вот так летать по тротуару. Она шла не по той стороне, поставив меня под угрозу. Она сама совершила правонарушение. Зачем бежала под ноги? Я иду по правой стороне, а она надвигается на меня из-за угла. Что мне оставалось? Вот она и получила воспитательный шлепок», — рассказала женщина полицейским.





Они передали дело как административное правонарушение в отделение Праги 6.





Родители девочки узнали об инциденте из социальных сетей и сначала не знали, что речь идет об их дочери, которая лишь позже доверилась им. Поскольку на начальном этапе расследования личность ребенка не была установлена, родители не стали участниками разбирательства. Впоследствии они тщетно боролись с решением и процедурой властей, когда им пришлось добиваться информации с помощью запросов в соответствии с Законом об информации.





Они посчитали, что речь идет о более серьезном правонарушении — нарушении общественного порядка. «Мы подали заявление в магистрат, мы также обращались к омбудсмену и прокурору, и нам со всех сторон твердили, что все было так, как должно было быть, и что ничего нельзя сделать. Это странно», — говорит отец девочки.





«Если кто-то бьет ребенка по лицу и это привлекает внимание прохожего настолько, что тот садится в трамвай вместе с этой женщиной, чтобы направить к ней полицию, то это точно не пустяковый случай, который должен остаться незамеченным или наказываться смешным штрафом», — добавил отец.





По мнению родителей, нельзя приравнивать социальный вред от нападения на чужого ребенка на улице к неправильной парковке, как это практически произошло с размером штрафа.





«Если бы женщина получила не такой смешной штраф, чтобы было понятно, в чем она провинилась, но 500 крон? Это стоимость двух-трех пачек сигарет. Неужели битье ребенка заслуживает такой суммы? Нам кажется, что значение проступка не должно принижаться», — высказала свою точку зрения мать девочки.





В прошлом месяце семья исчерпала все возможности обжалования в суде. Ратуша Праги 6 подтвердила, что инцидент произошел по вине 10-летней девочки. «Сумма штрафа соответствует закону, и были приняты во внимание все установленные факты. Несовершеннолетняя должна была быть особенно внимательна на углу улицы и должна была предвидеть, что может столкнуться с другим человеком в этом месте и подвергнуть себя опасности во время столкновения», — сказал представитель мэрии.





Депутат Барбора Урбанова, занимающаяся вопросами насилия, в первую очередь домашнего, раскритиковала действия полиции и чиновников.





«Незнакомый взрослый без объективной причины шлепает ребенка на улице, и тот чуть не падает, роняет вещь, которую держит в руке, и так пугается, что убегает. Мы не можем это игнорировать. Я вообще не понимаю, почему родители ребенка должны спрашивать у властей, как все получилось, и почему назначен смешной штраф из разряда „мы должны были как-то оштрафовать“», — сказала она.





Клара Шимачкова Лауренчикова, уполномоченный правительства по правам человека, также назвала размер штрафа несоразмерно низким. «Насилие в отношении детей все еще неадекватно оценивается некоторыми учреждениями», — сказала она.





«Аргументы, что это был просто „воспитательный шлепок“ и „что мы знаем, что сделал ребенок“, ненормальны, и нет никаких оснований для того, чтобы кто-то так поступал, — отметила далее Урбанова. — А государство должно сделать все возможное, чтобы не потворствовать этому».





Администрация Праги 6 поддерживает действия чиновников и наложенный штраф, а также сочувствует женщине. «Пенсионерка, конечно, просто шла, и можно поверить, что ее напугала несовершеннолетняя на углу здания, она могла опасаться падения и действовать инстинктивно», — сказал пресс-секретарь.





У пенсионерки не было других правонарушений, и, кроме того, впоследствии она раскаялась, что было расценено властями как смягчающее обстоятельство.