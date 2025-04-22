Водитель BMW «преследовал» другую машину на шоссе со скоростью 160 км/час. Перед ним были полицейские
24 апреля 2025
09:00
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Девушка-водитель темного BMW была очень удивлена, когда на автостраде D1 перед ней замигали маяки. Впереди следовала гражданская полицейская машина. Полицейские сразу же замерили скорость BMW и обнаружили, что она значительно превышает допустимую, причем женщина догоняла их на скорости 160 км/ч.
Чрезмерная скорость и связанное с ней несоблюдение безопасной дистанции — характерная черта чешских автострад. Догнать машину впереди и буквально прилипнуть к ней сзади — вот способ, с помощью которого стрелки на автострадах прокладывают себе путь. Но иногда это не срабатывает.
«Водитель BMW разогналась до 160 км/ч на D1 около Вышкова, и ее затормозила только гражданская полицейская машина с радаром. Полицейские измерили ее и остановили. Скорость в сочетании с несоблюдением безопасной дистанции очень опасна, и аварии с такой причиной часто заканчиваются трагически», — напомнил пресс-секретарь полиции Давид Халоупка.
Кроме того, полицейские напомнили, что среда — день без спешки. «Поэтому постарайтесь сбавить скорость. Несколько минут обычно не стоят штрафа или, что еще хуже, аварии», — добавил он.
«Водитель BMW разогналась до 160 км/ч на D1 около Вышкова, и ее затормозила только гражданская полицейская машина с радаром. Полицейские измерили ее и остановили. Скорость в сочетании с несоблюдением безопасной дистанции очень опасна, и аварии с такой причиной часто заканчиваются трагически», — напомнил пресс-секретарь полиции Давид Халоупка.
Кроме того, полицейские напомнили, что среда — день без спешки. «Поэтому постарайтесь сбавить скорость. Несколько минут обычно не стоят штрафа или, что еще хуже, аварии», — добавил он.
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